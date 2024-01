Divulgação do resultado definitivo dos candidatos selecionados está previsto para 24/02

Os candidatos pré-selecionados no programa Faculdade da Prefeitura, que oferece 415 vagas gratuitas no ensino superior, devem ficar atentos ao cronograma de atividades, divulgado pelo Conselho Gestor do programa. Nesta terça-feira (30) se encerra o prazo para a entrega de documentos probatórios nas instituições de ensino superior.

“É a maior oferta da história do programa Faculdade da Prefeitura, que oferece a oportunidade de curso superior gratuito para as pessoas de baixa renda, que preenchem os pré-requisitos estabelecidos. Peço que fiquem atentos para estarem aptos a concorrer às 415 vagas que estão sendo ofertadas”, disse o prefeito Hildon Chaves.

A previsão é de que o resultado definitivo dos candidatos selecionados seja divulgado no dia 24 de fevereiro, de acordo com o cronograma divulgado pelo Conselho Gestor do programa Faculdade da Prefeitura. Os candidatos aprovados terão o prazo do dia 26 de fevereiro a 28 de fevereiro para efetivarem suas matrículas, nas faculdades parceiras do programa.

São vagas para cursos como Medicina, Direito, Ciências Contábeis, Medicina Veterinária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Odontologia, entre outros.

As inscrições para o programa foram encerradas no último dia 21 com 4.909 inscritos.

Confira aqui o cronograma de atividades.

REQUISITOS

É necessário que o candidato tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ser portador de diploma de nível superior. O candidato também deve ter cursado ensino médio completo em escola pública ou ter sido bolsista integral em instituições privadas de educação, ser morador de Porto Velho no mínimo há cinco anos e ter renda familiar mensal de até três salários-mínimos ou renda mensal per capita de até um salário-mínimo.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO