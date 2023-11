Seminário de Tecnologia reuniu 400 servidores e profissionais da Informação e Comunicação do Governo

O Governo de Rondônia promoveu a Jornada TECH.RO, o 1º Seminário de Tecnologia do Poder Executivo, realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no auditório e laboratório da Escola de Governo, situado no térreo do Edifício Rio Jamari. A iniciativa liderada pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) visa transmitir conceitos relacionados à modernização da gestão pública, avanço tecnológico e transformação digital, bem como aproximar os setores de tecnologia do Estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a transformação digital do setor público é um trabalho coletivo e que a colaboração entre os diversos núcleos de TI desempenham um papel fundamental nesse processo. “A Jornada de Tecnologia é um passo para fortalecermos e seguirmos avançando em direção a um governo mais moderno e conectado, para assim atender com mais celeridade aos rondonienses”, salientou.

Durante os dois dias de evento, participaram aproximadamente 400 servidores e estagiários, que atuam direta e indiretamente nas áreas de tecnologia, e que tiveram a oportunidade de assistir a palestras e participar de workshops relevantes para suas áreas de atuação. Foram abordados temas relacionados à Inteligência Artificial, Segurança da Informação, Gestão em TI, Gestão de Serviços, Análise de Dados e Desenvolvimento de Softwares, ministrados por palestrantes; especialistas em suas respectivas áreas, que atuam no Poder Executivo e que compartilharam não apenas conhecimentos, mas também insights sobre tópicos relevantes e atuais.

O evento contou com palestrantes do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Felipe Colen, backend developer, com a palestra “IA acelerando a Justiça”, em que abordou sobre recursos de automação e inteligência artificial para agilizar os processos judiciais, e que facilitam o dia a dia de trabalho das pessoas que lidam com a justiça, de forma que o foco possa ser no trabalho intelectual. E do secretário de Tecnologia do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE/RO), Hugo Viana Oliveira, ministrando a palestra “Desafios e Estratégias: Compras de TI Descomplicadas”, tratando sobre a prática orientada para soluções de desafios comuns, visando o êxito nas aquisições de tecnologia.

Dentre as atividades, uma mesa redonda reuniu gestores de destaque na área de Tecnologia da Informação do Estado que debateram acerca dos principais desafios enfrentados na administração pública, sendo discutidas as principais estratégias, metodologias e ferramentas necessárias, afim de impulsionar a transformação digital em benefício da população.

Além disso, dois workshops aconteceram no laboratório da Escola de Governo: “BI na Administração Pública: Estratégias para Eficiência e Transparência” e “Boas Práticas no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)”, os quais proporcionaram aos participantes, oportunidade de adquirir e aprimorar conhecimentos para desenvolverem habilidades nos respectivos assuntos.

O superintendente da Setic, Delner Freire ressaltou acerca da importância do evento como canal de promoção da modernização do setor público e da transformação digital em prol da população de Rondônia, e destacou também, que a Setic já iniciou preparativos para uma nova edição. “A 1ª Jornada TECH.RO foi um sucesso e reuniu uma ampla audiência por conhecimento e aprimorar suas práticas no campo da tecnologia. As palestras, além de enriquecedoras, foram também inspiradoras”, concluiu.

O analista de TI, Eduardo Zimmer acrescentou que ficou impressionado com a qualidade das palestras e a relevância dos tópicos abordados. “Estou animado para aplicar o que aprendi em nosso trabalho diário, e contribuir para um processo dinâmico e conectado em nosso Estado.” destacou o analista.

Fonte: Governo RO