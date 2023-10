Seminário reforça compromisso de Rondônia com a Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

A proteção da privacidade e dos dados pessoais é uma preocupação fundamental para instituições públicas, empresas e cidadãos. O Governo de Rondônia reconhece a importância desse tema e promoveu o 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro, no auditório do Ministério Público do Estado.

O evento contou com diversos painéis, abordando aspectos específicos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), desde a proteção de dados de crianças e adolescentes nas escolas até o uso de inteligência artificial no setor público. Além disso, foram explorados os desafios da administração pública em relação à privacidade de dados e o papel dos Encarregados pelo Tratamento de Dados Pessoais.

Para o governador Marcos Rocha, o evento demonstrou um compromisso notável com a segurança e a conformidade regulatória na gestão pública, enquanto busca promover a eficiência e inovação na administração. “Este seminário é um marco importante na promoção de uma administração pública consciente e responsável no que diz respeito à proteção dos dados pessoais dos cidadãos”, comentou o governador.

O seminário foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do YouTube do Governo de Rondônia, com o propósito de disseminar o conhecimento sobre a aplicação da LGPD no âmbito da administração pública e proporcionar momentos de discussão sobre o tema para servidores públicos, sociedade civil, acadêmicos e demais interessados.

PROTEÇÃO DE DADOS

Esse evento serviu como um marco significativo na jornada do estado em direção à segurança digital e à privacidade dos cidadãos. A partir deste evento, o governo e outras partes interessadas estão determinados a continuar trabalhando juntos para criar um ambiente digital mais seguro e confiável.

Com o compromisso de cumprir a LGPD e proteger os dados pessoais de seus cidadãos, Rondônia demonstra o papel de liderança na promoção da privacidade e segurança cibernética no Brasil. O seminário é apenas uma das etapas da jornada que promete fortalecer a confiança dos cidadãos e impulsionar o desenvolvimento seguro do Estado.

Fonte: Governo RO