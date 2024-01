Fabricio Jurado destacou o apoio do município para a realização do carnaval 2024

A Prefeitura de Porto Velho esteve presente, na manhã desta quarta-feira (10), na abertura oficial da sede do maior bloco de Carnaval da região Norte do país, a Banda do Vai Quem Quer. O secretário Geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, representou o prefeito Hildon Chaves na solenidade que reuniu a diretoria da BVQQ e a imprensa, para o anúncio da programação oficial da agremiação carnavalesca.

“A Banda é um patrimônio cultural de Porto Velho e de Rondônia, sendo o maior bloco carnavalesco da Amazônia e completando 44 anos de tradição. O Carnaval é uma festa brasileira importante no nosso calendário e a gestão do prefeito Hildon Chaves tem apoiado as manifestações culturais. O prefeito estará no desfile da Banda, junto com a primeira-dama e deputada estadual Ieda Chaves. Também estarei lá e desejo que a população possa curtir com muita responsabilidade e alegria”, disse Jurado.

A Banda estará na avenida no dia 10 de fevereiro (sábado de Carnaval), com concentração na Praça das Três Caixas D’água, a partir das 15h, com o desfile iniciando às 17h e desfilando pelas principais avenidas do centro de Porto Velho.

A presidente da Banda, Siça Andrade, informou que está tudo pronto para o desfile. “Todas as reuniões necessárias com os órgãos responsáveis já foram feitas. A Banda tá pronta para arrastar a multidão, com alegria e paz. A gente está com tudo pronto para fazer um carnaval bonito para todos os foliões. Quero agradecer à Prefeitura, que através da Funcultural realiza o Carnaval e apoia a nossa tradição”.

Carnaval

Fabricio Jurado informou que Porto Velho contará com uma vasta programação carnavalesca em todas as regiões. “No dia 20 de janeiro, no Mercado Cultural, terá o tradicional Baile de Carnaval, às 19h, na abertura do Carnaval 2024, com as festividades se estendendo até o dia 17 de fevereiro com muita alegria e festa, e convidamos a todos a participarem com muita paz e harmonia”, completou.

A Banda

Criada há 44 anos, a Banda do Vai Quem Quer é o maior bloco carnavalesco da Amazônia, além de ser patrimônio cultural e imaterial do município e do estado de Rondônia. O bloco foi fundado por Manoel Mendonça, o Manelão, pai de Siça Andrade. O desfile reúne foliões dos quatro cantos de Rondônia e é marcado por alegria, fantasias e uma multidão, que acompanha os trios ao som das marchinhas, com letras que descrevem a cultura rondoniense.

O tradicional coquetel de lançamento da camisa 2024 da Banda vai ocorrer no próximo dia 23, no Mercado Cultural, às 9h.

