Apenas os serviços essenciais serão mantidos

Em razão do ponto facultativo de carnaval entre os próximos dias 12 a 14, apenas os serviços essenciais serão mantidos em Porto Velho, conforme o Decreto nº 19.604, de 1º de dezembro de 2023, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos na capital durante todo o ano.

Repartições de serviços essenciais, como as Secretarias Municipais de Saúde (Semusa), de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), de Obras e Pavimentação (Semob), de Agricultura e Abastecimento (Semagric), e de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), devem continuar em escala de plantão.

Unidades Básicas e de Saúde da Família (UBS e USF) da zona urbana e rural não terão atendimento ao público. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sul, Leste, Jaci-Paraná, Ana Adelaide e José Adelino continuam com atendimento 24h, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Maternidade também funciona 24h para atender as urgências das gestantes. Já os serviços de atendimento especializados, como CEM, CER, CAPS, SAE, Centro de Referência de Saúde da Mulher e o Centro Integrado Materno Infantil estarão fechados.

Usuários do transporte coletivo devem ficar atentos às alterações na frota, que segundo a Companhia de Ônibus Municipal, funcionará baseada numa estimativa de demanda. No sábado (10), de desfile da Banda do Vai Quem Quer, o transporte terá um reforço a partir das 14h. No domingo e na terça-feira (dias 11 e 13), a frota será reduzida, como a programação de domingo. Na segunda-feira (12), a frota circula idêntica à programação dos sábados comuns. Já na quarta-feira de cinzas, os ônibus coletivos seguirão a programação dos dias úteis.

Confira:

Dia 10 – Programação de Sábado com reforço a partir das 14h.

Dia 11 – Programação de Domingo

Dia 12 – Programação de Sábado

Dia 13 – Programação de Domingo

Dia 14 – Programação de dias úteis

Mais informações podem ser consultadas pelos usuários do serviço através dos itinerários no site da Semtran.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO