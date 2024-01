Vacina e o uso de máscaras ainda são as principais medidas para prevenir o adoecimento

Com a aproximação do período carnavalesco, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), chama a atenção da população para o aumento dos casos de covid-19, registrados pelo sistema municipal de saúde, e reforça as medidas de prevenção da doença.

Em 2023, a média móvel de casos de covid-19 foi de 14,7 por semana epidemiológica, em 2024 a média móvel saltou para 153,3 casos por semana epidemiológica.

Nos primeiros 15 dias de janeiro, a Unidade de Pronto Atendimento Ana Adelaide realizou 570 testes para detecção da covid-19 com resultado positivo para 30% deles, sendo que a maioria dos pacientes apresentou sintomas leves da doença.

Imunização

Médica e secretária-adjunta da Semusa, Marilene Penati destaca a necessidade da imunização contra a covid-19, disponível em todas as unidades básicas de saúde da zona urbana e rural, das 8h às 18h.

“Nós chamamos a atenção da população por que esse é um vírus que tem manifestações clínicas como de uma gripe comum, da influenza e covid. É evidente que nas pessoas imunizadas os sintomas são realmente mais leves, mas nós precisamos entender que esse é um vírus que muda o formato padrão e que os casos podem se agravar, por isso existe a vacinação anual que as pessoas precisam buscar”.

Uso de máscaras

Outra medida preventiva de combate ao coronavírus é o uso de máscaras. A Semusa recomenda o uso do item para pessoas com sintomas gripais e seus contatos, inclusive para os servidores que atuam em todos os serviços de saúde, independente das atividades realizadas.

É importante que a população, ao procurar uma unidade de saúde para qualquer serviço, esteja utilizando a máscara para evitar contaminações.

Onde fazer o teste?

O paciente que estiver com sintoma de covid-19 há pelo menos dois dias, deve procurar uma das cinco unidades referências em testes de coronavírus.

Contatos de pessoas positivadas ou sintomáticas que não apresentam sintomas não devem fazer o teste, a recomendação é a utilização da máscara.

Pessoas com sintomas podem procurar uma das unidades abaixo, observando os dias e horários de atendimento:

Policlínica Ana Adelaide

Endereço: Rua Padre Chiquinho, 1060 – Pedrinhas

Segunda a Sexta

Manhã 7h às 12h30

Tarde 13h30h às 17h

Sábado e Domingo

Manhã 8h às 12h

Tarde 13h às 18h

Unidade de Saúde Aponiã

Endereço: Rua Andréia, 5383, bairro Aponiã

Segunda a Sexta

Tarde 14h às 15h

Unidade de Saúde Castanheira

Endereço: Rua Pau Ferro, 878, bairro Castanheira

Segunda a Sexta

11h às 12h

Unidade de Saúde Osvaldo Piana

Endereço: Rua Campos Sales, 858, bairro Areal

Segunda a Sexta

Tarde 16h às 17h30

Unidade de Saúde Socialista

Endereço: Rua Mané Garrincha, s/n, bairro Socialista

Segunda a Sexta

14h às 17h

A secretária-adjunta da Semusa alerta que a covid-19 é uma doença que vai aparecer de forma sazonal, como a gripe, e cabe a cada cidadão fazer sua parte para evitar adoecimento, agravamento e mortes.

“A orientação do início da pandemia para o uso de máscaras ainda prevalece, principalmente quando você está contaminado ou com sintomas gripais, pois pode ser um simples resfriado ou covid, e quem está do seu lado pode pegar e pode pegar de uma forma leve, moderada ou grave. A covid-19 é uma doença que nós precisamos todos nos conscientizarmos que pode sim alguém agravar ou morrer em função dela”, declara a secretária.

Outras medidas de prevenção:

– Lave as mãos com frequência;

– Use máscara;

– Mantenha os ambientes ventilados;

– Ao tossir ou espirrar, use um lenço ou a dobra do braço;

– Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizada;

– Manter uma distância mínima de cerca de um (1) metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando;

– Evitar contato físico com pessoas com sintomas gripais, independente do uso de máscara;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal sem higienização adequada.

Texto: Semusa

Foto: Wesley Pontes/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO,