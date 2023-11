Senador é preso sob acusação de drogar deputada e cometer crime sexual

Divulgação Deputado eleito nos EUA George Santos já foi acusado pelo NYT de mentir em biografia

O deputado republicano dos Estados Unidos, George Santos , foi acusado pelo Comitê de Ética da Câmara dos Representantes dos EUA de cometer fraudes com o dinheiro do fundo de campanha de 2020 e 2022. O documento foi publicado nesta quinta-feira (16), e mostra que o parlamentar, que possui ascendência brasileira, utilizou o dinheiro para aplicação de botox, realização de procedimentos estéticos, aquisição de itens de grifes, viagens para Atlantic City e os Hamptons e com gastos no OnlyFans — plataforma de conteúdos adultos.

As investigações que culminaram no relatório começaram há cerca de nove meses. Essa é uma tentativa de expulsá-lo do parlamento. Vale ressaltar que há um mês, uma moção que visava a cassação do mandato do parlamentar foi recusado no plenário, após 213 votos contra 179.

Santos foi eleito há um ano como representante do terceiro distrito de Nova York, que inclui partes de Long Island e o Queens. Em 2020, ele perdeu a disputa pelo mesmo lugar. Após a publicação do relatório, o parlamentar publicou em seu Twitter que não iria renunciar, e que iria “manter seu compromisso com os valores conservadores” no tempo que deve ficar a da região no Congresso.

O relatório possui 56 páginas, reunindo diversas evidências dos 23 crimes que o parlamentar foi acusado. Ele se diz inocentes em todas as acusações. Dentre os crimes apresentados à Justiça, estão o fornecimento de dados falsos ou incompletos sobre suas finanças ao governo, além do dolo aos doadores da campanha.

Entretanto, o que mais vem chamando a atenção no documento são as descrições do destino do dinheiro do fundo de campanha de Santos. Segundo o documento:

US$ 2 mil foi destinado a resorts em Atlantic City, em Nova Jersey, em julho de 2022;

US$ 3 mil com estadias em um Airbnb, mas que o calendário de campanha mostra que ele estava em Hamptons;

US$ 2,9 mil em duas transações identificadas como “botox” pela tesouraria da campanha;

US$ 4.127,80 em compras na grife Hermès;

Quantias menores em contas de cartão de crédito, refeições, estacionamento e produtos na loja de cosméticos Sephora;

Valores não identificados na plataforma OnlyFans, destinado a conteúdos eróticos.

Pronunciamento

Após a publicação do relatório, George afirmou que não vai mais concorrer a reeleição no próximo ano. No relatório, é dito que Santos “violações conscientes e intencionais em relação a declarações financeiras cedidas à Câmara, e conscientemente fez com que seu comitê de campanha registrasse relatórios falsos ou incompletos na Comissão Eleitoral Federal”.

O relatório será submetido ao Departamento de Justiça para que haja uma investigação mais aprofundada contra Santos. No Twitter, Santos disse: “É uma repugnante difamação politizada que mostra as profundezas de quão baixo nosso governo federal afundou. Todos os que participaram neste grave aborto da Justiça devem ter vergonha de si mesmos”.

Ele completa dizendo que não irá buscar a reeleição, pois a família “merece mais do que estar sob a pressão da imprensa o tempo todo.”

Com a publicação, é esperado que uma pressão maior seja feita para expulsar o parlamentar do partido. Para isso, é necessário dois terços na Câmara para que ocorra.

Fonte: Internacional