Senegal desbanca Equador e vai às oitavas após 20 anos

Vinte anos depois de sua estreia histórica nas Copas do Mundo FIFA, que teve direito a uma vitória sobre a França e ida até as quartas de final, o Senegal conseguiu novamente se classificar para as mata-matas decisivas do torneio de futebol mais importante do planeta.

A vitória por 2 a 1 sobre o Equador, graças a um pênalti convertido por Ismaila Sarr e um gol do zagueiro e o capitão Kalidou Koulibaly, colocou a equipe dirigida pelo técnico Aliou Cissé, justamente o capitão da seleção de 2002, entre os 16 melhores do Qatar -2022.

Mesmo sem seu jogador principal, o atacante Sadio Mané (Bayern de Munique), que foi cortado por problemas físicos antes de rolar bola, Senegal conseguiu terminar sua participação no Grupo A na segunda colocação, com seis pontos, um a menos que a Holanda.

O Equador chegou à última rodada em vantagem na classificação e avançou às oitavas com um simples empate. Por isso, optou por um modelo de jogo mais conservador. Senegal, por outro lado, foi agressivo desde o primeiro minuto e criou várias oportunidades até conseguir o gol que lhe poderia dar a vaga.

Depois, passou a jogar nos contra-ataques e quase não foi ameaçado. Mesmo assim, em uma jogada de bola parada, cedeu o empate que provocaria sua eliminação. Na sequência, antes mesmo do Equador se animar, voltou a ficar à frente no placar.

Os senegaleses aguardam agora a definição do Grupo B para conhecerem os seus adversários de domingo. A Inglaterra é a favorita para terminar a chave na primeira colocação e encontrar a seleção africana nas oitavas.

Momento chave KOULIBALY! ⚽️🇸🇳 pic.twitter.com/vjzPNBoFLT — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 29, 2022 Senegal havia acabado de sofrer o empate que o tiraria das oitavas e corria risco de se abalar com isso. Mas não deu tempo. Dois minutos depois do 1 a 1, aos 24 minutos do segundo tempo , o artilheiro Enner Valencia falhou na hora de cortar uma cobrança de falta, e a bola sobrou para o capitão Koulibaly decretar a classificação africana. Número A ida de Senegal para as oitavas de final é a 13ª classificação de uma seleção africana para a segunda fase de uma Copa do Mundo. A primeira vez do continente a avançar no torneio foi Marrocos, lá em 1986. Quatro anos atrás, a África protagonizou uma campanha especialmente ruim e viu todas as suas equipes serem eliminadas já na etapa de grupos. craque do jogo Alçado ao posto de protagonista de Senegal depois do corte de Mané, o capitão Kalidou Koulibaly não só garantiu a segurança lá atrás, como se mandou ao ataque e fez o gol da classificação. Por isso, foi eleito o jogador da partida.

Fonte: Agência Esporte