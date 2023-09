Seosp avança com obras de revitalização do Bumbódromo em Guajará-Mirim

O município de Guajará-Mirim, região da Madeira Mamoré tem recebido reforço na cultura local, por meio das obras de revitalização da estrutura do Bumbódromo, palco de uma das maiores atrações culturais do Estado, o festival folclórico Duelo da Fronteira. As obras são gerenciadas e executadas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, e contam com 50% da execução concluída.

Os trabalhos deram início em meados de agosto e a previsão de conclusão é para outubro deste ano. O investimento é de aproximadamente R$ 700 mil, provenientes de recurso próprio do Governo do Estado.

No local, as equipes da Gerência de Ações Urbanísticas – GAU da Seosp seguem com os serviços em ritmo acelerado. O objetivo é deixar tudo preparado para o retorno do festival, que há seis anos não é realizado.

De acordo com o gerente da GAU, Pórfirio Costa e Silva seguem em andamento os serviços de reparos; aplicação de argamassa e massa acrílica; pintura nas arquibancadas; construção do baldrame e aterro das calçadas de acesso e acessibilidade; escavação de buracos para posteamento na parte externa do Bumbódromo (estacionamento). “Nossas frentes de trabalho estão empenhadas para entregar o melhor. O espaço terá um ambiente mais agradável e bonito para receber os cidadãos que virão prestigiar o evento”, declarou.

RESGATE CULTURAL

A ação também conta com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel e da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, a soma de forças reafirma o compromisso do Governo em resgatar a cultura da região e, consequentemente, fomentar a economia local.

“Estamos trabalhando para que Rondônia tenha de volta o Duelo da Fronteira. Nossas equipes seguem atuantes com os trabalhos de revitalização, e assim poder promover esta festa, a mais linda da Pérola do Mamoré. Isso é a cultura da região sendo resgata e economia da região aquecida”, destacou Rezende.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o retorno do festival demonstra mais um avanço e um ganho para todo o Estado, que possui uma cultura rica, a qual precisa ser cada vez mais fortalecida. “Investir na cultura de nossa região também faz parte do nosso propósito. Nada melhor do que resgatar festivais que são tradições rondonienses. A exemplo do que realizamos em Porto Velho com a retomada da Expovel, por meio de parcerias. E em Guajará não está sendo diferente”, salientou.

DUELO DA FRONTEIRA

O Festival Folclórico da Pérola do Mamoré, conhecido como “Duelo da Fronteira”, é uma tradição realizada em Guajará-Mirim. Criada em 1995, a festa se tornou um dos maiores eventos culturais do Estado de Rondônia, com a disputa entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho. O festival busca apresentar as heranças culturais, tanto indígenas quanto caboclas; com danças, músicas e lendas.

O embate entre os bois-bumbás tem esse nome, “Duelo da Fronteira”, porque a cidade de Guajará-Mirim está separada pelo rio Mamoré da cidade de Guayaramerín, na Bolívia e ocorre a semelhança do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.

Fonte: Governo RO