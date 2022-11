Seosp inicia execução da reforma do prédio da Fapero

O prédio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa – Fapero está em fase de reformas. O intuito é promover mais comodidade aos servidores e melhor estrutura para receber pesquisadores de dentro e fora do Estado, além de visitantes. Os trabalhos têm execução direta da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

A soma de forças entre os órgãos estaduais ratifica o compromisso do Governo de Rondônia em buscar melhorias em suas repartições públicas, atendendo às necessidades dos servidores e do público em geral. De acordo com o secretário da Seosp, Erasmo Meireles e Sá, todos os trabalhos estão sendo executados em conformidade com as normas estruturais .

“Essa é mais uma obra executada pela Seosp, que prima pela qualidade de seus serviços. Sabemos a importância do trabalho integrado, e a parceria com a Fapero retrata bem essa atuação. Estamos colocando em prática um dos pilares da gestão, o trabalho em unidade. Fazer parte desse processo é privilégio para nós e benefício para todos”, declarou Meireles.

Os serviços iniciaram neste mês de novembro, com a troca do piso e pintura do corredor e das três salas do primeiro andar. Também faz parte da obra, a revitalização de toda a parte externa do prédio da fundação. De acordo com o titular da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU) da Seosp, Pórfirio Costa e Silva, a equipe conta com atuação de quatro servidores da secretaria e quatro reeducandos, frutos da parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio de convênio.

“Estamos empenhados a dar o nosso melhor nesta execução. E antes de entregamos o prédio, vamos verificar o estado da rede elétrica para que, caso necessite, façamos os devidos reparos. Dessa forma, entregaremos o prédio em condições de uso, conforme o que foi incumbida a nossa missão”, detalhou Pórfirio, informando ainda que o período de conclusão da obra está previsto para meados de janeiro do ano que vem.

ECONOMIA

Todo o trabalho é executado com recursos próprios do poder executivo estadual. Ainda de acordo com o gerente da GAU da Seosp, a obra importante sendo executada diretamente pelo governo estadual, representa uma economia com o erário público. “Com certeza quem ganha com isso é o Estado, uma vez que não há trabalho de serviço terceirizado. Uma reforma como essa teria um valor expressivo a ser gasto. Ou seja, esse valor reduz muito quando é o próprio governo executando e, também, a compra direta do material tende a ter um custo menor. E isso é positivo para nós”, ressaltou.

NOVO CENÁRIO

A reforma no prédio da Fapero marca um início de um novo cenário nas dependências do prédio. Tudo isso, pensando no ambiente confortável e agradável tanto para os servidores que atuam no local, quanto para os pesquisadores e visitantes, conforme explicado pela diretora de Planejamento Estratégico da Fapero, Michelle Roberta Santiago.

“Há muito tempo, desde gestões passadas, a Fundação não havia recebido uma reforma. Levamos essa necessidade à Seosp, que prontamente nos atendeu. Conforme solicitado pelo titular da Secretaria, Erasmo Meireles e Sá, fizemos o levantamento do que precisávamos. A equipe técnica veio in loco e averiguou detalhadamente os pontos de melhoria. E, por meio do Termo de Cooperação, fizemos esse trabalho em parceria. Afinal, somos um único governo, que quer cada vez mais levar melhorias para todas as áreas. Vejo isso como um grande avanço para o nosso Estado, porque podemos crescer juntos com as demais secretarias e entidades. E isso é favorável”, declarou Michelle.

PRÉDIO DA FUNDAÇÃO

O prédio da Fapero é uma das arquiteturas mais imponentes da história de Rondônia e está localizado na Avenida Presidente Dutra, 3004, no bairro Caiari, em Porto Velho. A localização também compõe aos outros prédios históricos da região, como o da Universidade de Rondônia (Unir), Palácio Getúlio Vargas, Praça das Três Caixas D`Água, Mercado Cultural e Mercado Municipal. Na data de 25 de julho de 2022, o prédio completou 11 anos de sua implantação.

Fonte: Governo RO