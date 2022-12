Sequilhos de maionese

Reprodução / Twitter – 22.10.2022 Giorgia Meloni, premiê da Itália

A premiê da Itália , Giogia Meloni , fez uma cobrança à União Europeia para que as soluções acerca da criação de um teto para os preços do gás natural avançasse no bloco.

A negociação aconteceu na primeira reunião que Meloni no Conselho Europeu, o órgão que congrega os líderes de todos os Estados-membros da UE . A premiê italiana disse que espera “passos à frente na questão da energia”.





“O tema é importante, somos chamados a confirmar nosso apoio à Ucrânia, mas isso significa também dar respostas eficazes para as consequências”, afirmou Meloni momentos antes da reunião. Ela faz uma clara alusão ao preço do gás natural e a disparada perante as invasões russas na Ucrânia.

A premiê teria destacado durante a reunião que há a “necessidade de uma solução sobre o mecanismo de redução do preço do gás “. Segundo informações internas adquiridas pela ANSA, os líderes já haviam concordado com a implantação de tal instrumento, contudo os valores precisam ser discutidos.

A propostas feita pela Comissão Europeia coloca um teto de 275 euros por megawatt-hora. Entretanto, o preço da bolsa de Amsterdã já ultrapassou tal barreira por duas semanas seguidas, fazendo a Itália e os Estados-membros acharem o valor alto. Eles debatem atualmente o plano da República Tcheca que abaixaria o teto para um valor entre 200 e 220 euros/MWh.

