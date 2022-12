Sergio Cabral recebe alvará de soltura assinado pela Justiça

Divulgação Sede do Tribunal de Justiça de São Paulo

Representantes da OAB-SP se reuniram com deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para ‘tentar barrar’ aprovação de projeto que altera a ‘Lei de Custas’ do poder judiciário de São Paulo.

O Projeto de Lei nº 752 /2021, que prevê aumento do valor da alíquota cobrada em custas processuais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo , foi aprovado na comissão de Constituição e Justi ça e segue para votação em Plenário com parece favorável do relator deputado Marcos Zerbini (PSDB ).

A proposta, encaminhada aos deputados pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo , contestada em ofício da OAB-SP, apresenta seis alterações principais na política de cobrança de taxas judiciárias.

Cobrança por envio eletrônico de citações, intimações, ofícios e notificações.

A inclusão e exclusão em cadastro de inadimplentes do sistema

Cobrança por impugnação de decisão interlocutória em contrarrazões de apelação ou possibilidade de impugnação, via agravo de instrumento, de decisão interlocutória que encerra julgamento parcial de mérito.

Aumentar a taxa judiciária para a interposição do recurso de agravo de instrumento. (Atualmente em 10 (dez) UFESPs, para 15 (quinze) UFESPs – Unidade Fiscal do Estado) Essa medida aumentaria valor de R$ 319,70 para R$479,75.

Aumentar o valor da alíquota das custas iniciais de 1% para 1,5%.

Cobrar as custas da execução no início da execução em 2% (1% de custas iniciais + 1% do que hoje se denominam custas finais)

Caso seja aprovada em Plenário e sancionado pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), a alíquota de custas iniciais de processos judiciais no Estado passaria de 1% para 1,5% sobre o valor da causa.

No ofício, a OAB-SP contesta a necessidade do aumento e afirma que só em 2018 foram arrecadados um total de R$ 5,6 bilhões com custas processuais em todo estado, valor que representa 47% dos recolhimentos de todo o Poder Judiciário.

Um dos argumentos é que estado de São Paulo arrecada o suficiente com custas e não faz sentido onerar ainda mais o cidadão.

“Há necessidade da realização de audiências públicas para que essas alterações tenham amplo debate, pois além de onerar mais o cidação que precisa da Justiça, o projeto também impacta os mais de 350 mil advogados do Estado”, explica Thiago Massicano, presidente da OAB-Tatuapé.

