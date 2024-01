Sérgio Malheiros abre álbum romântico com Sophia Abrahão durante viagem: ‘Praia’

Eliezer Neto participou do ‘BBB 22‘ e assim que saiu do confinamento acabou se envolvendo com a influenciadora Viih Tube e desde então, os dois estão casados e tem uma filha fruto do relacionamento, a pequena Lua.

No entanto, neste domingo (07), o influenciador precisou se pronunciar no twitter a respeito de um comentário de uma seguidora, que afirmava que a influenciadora havia sofrido um golpe.

“A Viih Tube levou um golpe tão grande do Eliezer que até eu que não gosto dela tô com pena. Quando ela acordar, a briga vai ser tão feia, podem esperar e me cobrar”, escreveu a internauta sobre o relacionamento do casal e Eli não ficou quieto sobre a acusação: “Pena você deveria é ter de você, e dinheiro também, porque agora você vai provar em juízo o golpe que eu dei nela e que você contou para os seus 25 milhões de seguidores. E a briga na justiça não vai ser feia, vai ser muito fácil. Nos vemos lá”, declarou.