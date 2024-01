Serpro convoca mais 300 aprovados no concurso público

Para o diretor de Pessoas do Serpro, Marco Sobrosa, o investimento na renovação do quadro de profissionais é um passo incontestável no fortalecimento da empresa. “Visamos um presente e um futuro sustentáveis e inovadores, além de consolidar a empresa como principal aliado tecnológico do Estado brasileiro na construção do melhor governo digital para o cidadão”, declara.

Aliado a essa visão, o diretor ainda destacou que o Serpro prioriza que a adaptação dos times ocorra de forma rápida e qualificada. “Principalmente, tendo em vista os desafios que temos na entrega de soluções aos nossos clientes, e para que possam criar a sua identidade com a empresa”, informa Sobrosa.

“A etapa de ambientação planejada acontecerá em paralelo com o desenvolvimento das atividades nos times, mas sem perder o foco no sentimento de pertencimento”, complementa o diretor. “Um bom exemplo é que cada profissional que chega contará com um padrinho ou madrinha para acompanhar e dar suporte nessa fase inicial, que perdura pelo menos no período de experiência de três meses”, conclui.

Desenvolvimento

Dentro do planejamento do Serpro, todos os convocados neste concurso irão atuar na Diretoria de Desenvolvimento, fortalecendo as equipes responsáveis pela construção dos sistemas, aplicativos e ferramentas tecnológicas dos clientes da empresa. A previsão é que todos os contratados passem a trabalhar diretamente de forma remota.

A diretora de Desenvolvimento, Ariadne Fonseca, também celebra a renovação do quadro de profissionais de tecnologia. “Com as convocações do concurso, o Serpro amplia ainda mais a sua capacidade de atendimento às demandas de seus clientes, em especial o Governo Federal, fortalecendo as equipes de desenvolvimento das soluções inovadoras que impulsionam a execução das políticas públicas do país”, afirma Ariadne.

Convocação e contratação digital

Todo o processo de relacionamento com os candidatos aprovados é digital, desde a convocação oficial por intermédio de e-mail e WhatsApp. Via sistema, o candidato aprovado vai receber um link, que será acessado pela conta do Gov.Br e pelo qual submeterá todos os documentos exigidos no ato convocatório.

O resultado final do concurso está disponível na página da banca Cebraspe e também no Portal da Transparência e Governança do Serpro, canal por meio do qual os aprovados podem acompanhar as informações sobre as convocações e tirar dúvidas.

Remuneração e benefícios

A remuneração inicial é de R$ 9.465,28, correspondendo ao salário nominal de RS 8.230,68 mais gratificação de R$ 1.234,60, para uma jornada de 40 horas semanais. Além do salário, os empregados do Serpro têm direito a benefícios como plano de saúde, plano de previdência complementar, auxílio-alimentação, auxílio-creche, entre outros. As pessoas aprovadas e convocadas pela empresa poderão pleitear o trabalho remoto, inclusive no exterior, de acordo com as condições estabelecidas em normativos vigentes.