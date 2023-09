Serviço de Acesso aos Resultados de Exames do Lepac é integrado ao Portal do Cidadão

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia e Comunicação – Setic, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, publicou no Portal do Cidadão, serviço que apresenta Resultados de Exames realizados no Laboratório Estadual de Patologia e Análises – Lepac, onde mais de 300 tipos de exames são realizados, alguns com exclusividade no Estado. A iniciativa faz parte do programa Governo Digital, que visa unificar os serviços ofertados pelo Estado em um único Portal.

O cidadão que deseja emitir o resultado dos exames laboratoriais feitos no Lepac, pode acessar o Portal do Cidadão, buscar no campo de pesquisa “Acesso aos Resultados de Exames”, e solicitar o serviço. O laboratório também disponibiliza exames nas áreas de hematologia, hemostasia, imunologia, bioquímica sérica, bioquímica urinária, urinálise, imunohematologia, dentre outros.

O farmacêutico bioquímico do Lepac, Hernandes Santos destacou que, a ação demonstra o compromisso do Governo de Rondônia em tornar a informação médica prontamente acessível à população. “A implementação deste serviço oferecerá aos cidadãos de Rondônia uma experiência mais clara e intuitiva ao acessar seus resultados de exames médicos. Agora, os pacientes podem acessar esses resultados de forma mais facilitada”.

A analista de Transformação Digital da Setic, Khetley Nay Queiroz reforçou que, a iniciativa é proporcionar aos cidadãos uma plataforma única para acessar informações e serviços públicos. “A introdução dos resultados de exames no Portal do Cidadão representa uma etapa importante na jornada de digitalização dos serviços de saúde em Rondônia, contribuindo para um atendimento mais eficiente e inovador às demandas da sociedade”, completou.

PORTAL DO CIDADÃO

O “Portal do Cidadão” é uma plataforma que integra e unifica os serviços de interesse do cidadão, como: agendamentos de Carteira de Identidade – RG; Passe Livre do Idoso/portador de deficiências; Solicitação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH definitiva e mais de 60 outros serviços. Além da realização de serviços como solicitações e acompanhamento de etapas de atendimento, o portal é um canal direto de comunicação com informativos, campanhas e avisos relevantes.

Fonte: Governo RO