Equipes da Semusb estão responsáveis pelos reparos em avenidas e praças do município

Serviços de limpeza realizados diariamente contribuem para a preservação de Porto Velho, mantendo ruas, avenidas, e espaços públicos limpos e bem cuidados. O trabalho é feito por equipes da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), que se revezam em diversos pontos da capital.

Durante esta semana, dez equipes estão responsáveis pela manutenção, e os trabalhos estão sendo feitos nas avenidas Jorge Teixeira e Calama, no viaduto da Três e Meio, e em espaços públicos como as praças do Baú e do Cohab, Campo do Florestão, feira da zona Sul e escola Manoel Aparício. Os serviços envolvem limpeza, reparo, roçagem e recolhimento de lixo e entulhos.

A Semusb segue um cronograma próprio, mas a população também pode solicitar os reparos pessoalmente, na sede da secretaria, localizada na rua Aparício Moraes, nº 3186, bairro Industrial, ou por meio dos telefones: 0800-647-1390 e (69) 3901-3134. Os pedidos também podem ser feitos por e-mail, através do endereço [email protected].

Texto: SMC

Foto: Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO