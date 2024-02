Serviço de patrolamento da linha do Pavão deve acontecer após solicitação da Dra Taíssa

Por meio de indicação parlamentar feita pela deputada estadual Dra Taíssa (PSC), foi solicitado o patrolamento na Linha do Pavão, em Jaci-Paraná. Em resposta, a prefeitura de Porto Velho disse que foi contratada uma empresa para realização do serviço em 2023, e que os trabalhos iniciam no corrente ano.

A indicação inicialmente foi enviada ao Governo do Estado, que repassou a solicitação à prefeitura, que irá realizar o trabalho. De acordo com o município, já há uma empresa para realização do serviço e que no cronograma o patrolamento começa neste ano, após o período chuvoso no estado, chamado inverno amazônico.

“Fico contente com a resposta positiva da prefeitura municipal, a população também agradece a atenção. Estamos ansiosos para o fim desse período de chuvas para que inicie esse trabalho e também outros que solicitamos no estado”, expressa a parlamentar.

Texto: Rosa Rodrigues / assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO