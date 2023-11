Em encontro com os religiosos, equipe da Semasf explicou como funciona o serviço

O Serviço Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, ofereceu um café da manhã, na última sexta-feira (24), em um encontro com lideranças evangélicas de Porto Velho. Na oportunidade, pastores, pastoras e presbíteros, de várias denominações evangélicas presentes, conheceram o Serviço Família Acolhedora.

“Estamos realizando esse café da manhã, esse encontro, com lideranças religiosas evangélicas, para apresentarmos a esse segmento social e religioso o Serviço Família Acolhedora. Como chegou esse serviço em Porto Velho, como foi implantado e como funciona. O objetivo é que esse segmento religioso seja mais um propagador do serviço em suas comunidades e congregações religiosas”, disse Magda de Sá, gerente do Serviço Família Acolhedora,

O secretário da Semasf, Claudi Rocha, destacou os trabalhos dos religiosos em prol dos mais necessitados. “Chamamos vocês para esse encontro porque sabemos que são anunciadores da boa nova. E nós em Porto Velho, o prefeito Hildon Chaves e a Semasf, temos uma boa nova para apresentar. A nossa equipe vai apresentar e explicar o Serviço Família Acolhedora, e vamos contar com vocês para nos ajudar a propagar essa boa nova. Muito obrigado por terem atendido nosso convite”, disse o secretário.

A equipe técnica do serviço fez uma ampla exposição sobre o Acolhimento em Família:Previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o projeto piloto em 2017, a lei de implantação em Porto Velho em 2018 e como funciona o serviço. Depois da exposição, houve um amplo debate com questionamentos e foram tiradas as dúvidas sobre o funcionamento do serviço. Os religiosos elogiaram o serviço e a Prefeitura de Porto Velho por implantá-lo.

“O serviço nos apaixonou, assim que conhecemos as informações preliminares. Esse projeto é extraordinário, é um projeto bíblico. Acolher uma criança, acolher um adolescente, é acolher o próprio Senhor Jesus na sua casa, essas palavras não são minhas, é palavra do Senhor Jesus – ‘Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizestes’. Mesmo que o poder público faça para acolher da melhor forma possível, nunca vai substituir o carinho e o amor de uma família. Nós vamos apoiar e divulgar, porque queremos que esse serviço venha de fato suprir toda a demanda”, disse o pastor Severino Ramos, presidente do Conselho dos Ministros Evangélicos de Porto Velho (Comep).

FAMÍLIA ACOLHEDORA

Prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Serviço Família Acolhedora é uma modalidade de acolhimento no Brasil, e deve ser oferecido preferencialmente às crianças e adolescentes em medida protetiva. O serviço foi adotado no município de Porto Velho e busca garantir a proteção e individualidade de crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional, proporcionando a elas um lar temporário.

O primeiro passo para quem deseja se candidatar é o preenchimento e envio do formulário do programa por meio deste link. As inscrições ficam abertas durante todo o ano. Após isso, a equipe técnica da Semasf entrará em contato para iniciar o processo de capacitação e habilitação da família candidata.

Entre os critérios para ser um acolhedor estão: Ter acima de 21 anos, sem restrição quanto ao sexo e estado civil; Estar residindo no município de Porto Velho há mais de dois anos; Concordância de todos os membros da família; Não apresentar pendências com a justiça e nem com órgãos de garantias de direitos; Todos os membros da família devem estar de acordo; Participar dos cursos de capacitação e atender às orientações da equipe técnica do serviço que acompanha a família.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO