SERVIÇO SOCIAL – Especialista em Acolhimento Institucional e Familiar ministrará palestras em Porto Velho a partir do dia 14 deste mês

Serão três dias de programação sobre o tema na capital

A convite da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), a mestre em Serviço Social e especialista em Acolhimento Institucional e Familiar, Neusa Eli Figueiredo Cerutti, estará em Porto Velho, entre os dias 14 e 16 de março, para ministrar duas palestras e uma oficina com a temática “acolhimento familiar”.

Neusa Cerutti foi coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar no município de Cascavel, no Paraná, onde os projetos de famílias acolhedoras deram os primeiros passos em todo o Brasil. Ela trará um panorama sobre as origens do serviço, seus principais aspectos e obstáculos ainda enfrentados.

Dia 14, às 19h, no auditório do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) campus Calama, será realizada a palestra “Acolhimento Familiar: Interface entre Psicologia e Serviço Social”. A palestra é uma realização da Semasf em parceria com os Conselhos Regionais de Psicologia e Serviço Social com o intuito de fortalecer o serviço no âmbito municipal, estimular o debate amplo e possibilitar sua expansão, inclusive como referência para os demais municípios do estado de Rondônia. A palestra também é destinada a profissionais e estudantes de psicologia e serviço social.

No dia 15 de março, às 14h, na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), Neusa Cerutti vai palestrar com tema “Orientação sobre a implantação e implementação do Serviço de Acolhimento Familiar em Família Acolhedora”, na reunião do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistentes Sociais do Estado de Rondônia (Coegemas/RO) e convidados do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado de Rondônia a fim de fortalecer a divulgação do serviço em família acolhedora e intervenções técnicas em Porto Velho.

Já no dia 16 de março, às 8h, no auditório do Ifro, será realizada a oficina “ Acolhimento Institucional e Familiar”, tendo como público alvo os servidores da Semasf (Cras, Creas, Unidades de Acolhimento) e conselheiros de direitos tutelares. A oficina abordará os temas: O acolhimento institucional e o reordenamento dos serviços de acolhimentos; O serviço de acolhimento familiar; Papel do educador/cuidador no serviço de acolhimento; O papel da equipe técnica.

“Nosso objetivo é discutir o acolhimento institucional e familiar em todos os aspectos para conhecê-lo mais e, assim, poder aperfeiçoá-lo na prática. Vamos debater agora com os conselhos, com os gestores municipais, com os servidores. Certamente, será uma experiência muito produtiva para o serviço social do município”, avaliou o secretário da Semasf, Claudi Rocha

Texto: Adaides Batista

Foto: SMC/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO