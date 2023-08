Objetivo principal é aumentar a participação da população com a separação do material em casa

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), realiza durante os cinco dias de realização da Expovel 2023 palestras de incentivo à coleta seletiva solidária no município. O secretário da Semusb, Cleberson Pacheco explicou sobre ação educativa.

“A Semusb instalou um estande na Expovel exclusivamente para a população participar das ações de palestras educativas sobre a coleta seletiva em nossa cidade. Para que a cadeia da reciclagem obtenha êxito cada vez maior, é fundamental que os moradores participem desse processo, promovendo a separação do lixo em suas residências. Sem a participação da população, o serviço de coleta seletiva se torna improdutivo e caro para o município. Importante lembrar que cada cidadão deve fazer a sua parte, separando corretamente o lixo reciclável e colocando na lixeira apenas no dia em que o caminhão da coleta seletiva for passar independentemente da cor do saco plástico que for utilizado, o mais importante é separar direitinho e dar o destino correto para o material reciclável. Como nós lidamos diretamente com a comunidade, esta ação é muito importante, porque a população consegue ter o conhecimento direto de como funciona toda a estrutura de trabalho, desde o recolhimento até a destino final”, disse Pacheco.

O secretário reforça que objetivo principal é aumentar a participação da população na separação em casa, dos materiais potencialmente recicláveis, além de reforçar a importância da ação dos munícipes no processo da coleta seletiva. “Com a coleta seletiva todos os resíduos são devidamente descartados e evitam a poluição do solo e lençóis freáticos, além de evitar a poluição das ruas e esgotos que podem causar enchentes e, consequentemente, grandes prejuízos aos cofres públicos e aos moradores da capital”, enfatizou o secretário.

A Semusb segue diariamente com as equipes realizando os trabalhos de limpeza e manutenção dentro e fora do parque dos Tanques local onde acontece a Expovel, além de outros locais e bairros de Porto Velho.

