SERVIÇOMunicípio segue empenhado na limpeza e manutenção dos espaços públicos da capital

Oportunidade reune gestores culturais de todo o país e debate desafios no cenário de retomada do Ministério da Cultura

O município de Porto Velho está sendo representado pelo presidente da Fundação Cultural de Porto Velho, Godofredo Neto, no Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados. O encontro acontece nestes dias 14 e 15 de agosto, na cidade de Vitória, Espírito Santo, no Teatro da Universidade Federal (Ufes). É uma oportunidade única para reunir gestores culturais de todo o país e debater os desafios e oportunidades no cenário de retomada do Ministério da Cultura e repasses de recursos das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.

A programação do dia 14 de agosto foi rica e diversificada, contando com três segmentos principais: Diálogos Necessários, Mini Cursos e Encontros Temáticos, sob o tema “Cultura: uma estratégia para o Brasil: A transversalidade da Cultura como potência”, “Direitos Culturais” e “Desigualdades e Acessibilidade Cultural”. A reflexão, o aprimoramento e a articulação permaneceram no centro das atividades desse dia, promovendo discussões aprofundadas e trocas de ideias construtivas.

Além da programação no dia 14, o evento reserva para esta terça-feira (15) uma reunião conjunta entre o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura das Capitais e Municípios Associados. Essa reunião integrada visa fortalecer ainda mais o diálogo entre as diversas esferas de gestão cultural, buscando treinar esforços e compartilhar boas práticas em prol do desenvolvimento cultural em todo o país.

A participação do presidente da Fundação Cultural de Porto Velho no Encontro Nacional de Gestores de Cultura ressalta o comprometimento da Prefeitura de Porto Velho em enaltecer sua rica cultura local e em contribuir para o avanço cultural em âmbito nacional. A presença e atuação nesse evento refletem o esforço contínuo da Fundação Cultural em fomentar a cultura municipal e em colaborar para o crescimento cultural do Brasil como um todo.

Texto: Fernanda Lopes

Foto: Funcultural

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO