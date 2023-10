Iniciativa faz parte do esforço contínuo para promover um ambiente de trabalho saudável e respeitoso aos servidores

Com o objetivo de levar orientação com responsabilidade aos servidores, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou mais uma palestra educativa sobre assédio moral, sexual e discriminação no ambiente de trabalho, desta vez direcionada aos profissionais que atuam na sede da secretaria. A secretária titular da Semusa, Eliana Pasini, e a adjunta, Marilene Penatti, participaram do encontro.

A iniciativa faz parte do esforço contínuo do órgão em promover um ambiente de trabalho saudável e respeitoso para todos os servidores, contribuindo para a prevenção e combate a essas práticas. Para contemplar os mais de 300 profissionais que atuam no setor administrativo da Semusa, as palestras devem acontecer por etapas, para que todos tenham a oportunidade de debater os temas, tirar dúvidas e compreender melhor o que é o assédio.

Eliana Pasini reforça que “é fundamental a execução de iniciativas para criar um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso. A Semusa está comprometida em garantir que todos os seus servidores, independentemente de sua lotação, tenham um local de trabalho livre de assédio”.

A palestrante Itaci Ferreira, que é coordenadora da Vigilância das Violências do Departamento de Vigilância em Saúde, abordou o impacto negativo do assédio no ambiente de trabalho e destacou os direitos dos servidores.

“Essa palestra é, sobretudo, para que a gente possa promover mudanças de comportamento. Aqui nós explicamos o que é o assédio e qual o direito do servidor que se sentir ameaçado, tudo isso para que eles possam denunciar, caso isso aconteça. Essa ação mostra que a Semusa está desenvolvendo um papel fundamental para trazer a harmonia ao ambiente de trabalho”, destacou Itaci Ferreira.

A servidora pública Zeni Silva, que participou do encontro, aproveitou o momento para garantir conhecimentos. “Às vezes, alguns detalhes que a gente não sabe podem passar despercebidos. Essa palestra esclareceu muitas dúvidas que eu tinha e isso faz com que a gente possa trabalhar com mais empenho e dedicação no ambiente profissional”, disse.

“Uma capacitação que tem o objetivo de acrescentar o conhecimento para os nossos servidores é muito importante. Somos uma família, então precisamos conviver em harmonia no nosso círculo de trabalho. Foi um momento muito proveitoso”, destacou a diretora do Departamento de Atenção Básica (DAB), Fabíola Barros.

OUVIDORIA

Além disso, o encontrou sensibilizou os participantes sobre a importância de prevenir e denunciar tais práticas, apontando a Ouvidora da Semusa como um canal seguro e confidencial para denunciar casos de assédio sexual e moral.

A Ouvidoria é um instrumento vital para receber denúncias, queixas e sugestões, garantindo que as informações sejam tratadas com sigilo absoluto. Servidores da Saúde podem registrar casos de assédio moral, sexual e discriminação de forma anônima ou identificada.

É muito importante para o processo apuratório que, ao relatar a denúncia, o servidor forneça o máximo de detalhes possíveis, como dados, locais, descrição dos eventos e pessoas envolvidas ou que presenciaram o fato, caso a denúncia seja identificada. Quanto mais informações, mais eficaz será a apuração.

CANAIS

Registros de Forma Anônima: Clique aqui.

Identificação Opcional: Clique aqui.

Whatsapp: (69) 98473-6263 (exclusivo para mensagem de texto)

Presencial: segunda a sexta-feira, 8h às 14h (av. Campos Sales, 2283, Centro)

E-mail: [email protected]

O QUE É ASSÉDIO SEXUAL E MORAL?

O assédio sexual é uma forma de discriminação e abuso, no qual uma pessoa exerce pressão, constrangimento ou intimidação de natureza sexual sobre outra, tornando o ambiente de trabalho desconfortável e hostil. Isso inclui comentários, gestos, insinuações, atualizações ou avanços indesejados de conotação sexual.

Por sua vez, o assédio moral é caracterizado por ações ou palavras repetitivas e humilhantes que têm o objetivo de desestabilizar emocionalmente o indivíduo, gerando prejuízos psicológicos e danos à sua saúde mental. Esse tipo de assédio pode envolver ridicularização, isolamento, ameaças e difamação.

Ambos os tipos de assédio são considerados comportamentos inaceitáveis e ilegais no ambiente de trabalho, ferindo os direitos humanos e a dignidade de cada indivíduo.

Texto: Semusa

Foto: João Muniz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO