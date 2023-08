SERVIÇOMutirões de limpeza atendem aos bairros e às principais avenidas da capital

Fomentar os negócios é o objetivo do Sebrae e da Prefeitura de Porto Velho

Nesta quinta-feira (24), de 8h às 13h, o auditório da Praça CEU, na zona leste de Porto Velho, vai receber instituições financeiras e bancos para a Rodada de Crédito 2023. O evento tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, com a apresentação de linhas de crédito e oportunidades para o crescimento dos negócios.

O evento é uma realização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e instituições financeiras como Banco do Povo, Proampe, Sicoob, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Bradesco e Santander.

“Porto Velho é uma cidade com solo fértil para o empreendedorismo. A hora é agora para os empreendedores tirarem suas dúvidas e conhecerem os programas que vão auxiliar na tomada de decisão para o desenvolvimento dos negócios”, destaca a secretária Glayce Bezerra.

As inscrições devem ser feitas através do link: sebrae.ro/loja

Texto: Isabella Leite

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO