SERVIÇOOperação de limpeza no cemitério Santo Antônio entra na reta final

Semusb realiza grande operação de limpeza e outras ações estão previstas nos cemitérios da capital

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), está realizando uma grande operação de limpeza no cemitério Santo Antônio, o maior da capital, para deixar o espaço pronto para receber visitantes no Dia dos Pais, no próximo dia 13.

De acordo com o diretor da Divisão de Cemitérios da Semusb, Moisés Soares, são dois meses de trabalhos intensos no Santo Antônio. “Entramos na reta final do serviço de roço do mato, varrição e rastelamento. Vamos fazer o recolhimento de todo esse material, deixando o espaço livre e pronto para receber os visitantes. Também estão previstas ações como a pintura do muro, melhorias na parte administrativa e na capela que funciona dentro do cemitério, que devem ocorrer em breve”, explicou.

A Semusb realizou esse trabalho de limpeza também nos cemitérios dos Inocentes e da Candelária, por determinação do prefeito Hildon Chaves. O serviço de limpeza completa nos cemitérios, inclui os corredores e os acessos, mas também os túmulos, jazigos e covas.

“Contamos agora com equipes fixas, à disposição desse trabalho de manutenção e limpeza, formada por servidores da Semusb e reeducandos, para garantir que esses locais estejam limpos e em boas condições. Mas, é preciso que as famílias que têm seus entes queridos sepultados no Inocentes ou aqui no Santo Antônio, nos ajudem a manter limpo esse espaço, com a limpeza dos túmulos, jazigos e covas. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas a população precisa colaborar”, finalizou Moisés.

