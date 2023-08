SERVIÇOPorto Velho mantém equipes trabalhando diariamente na limpeza pública do município

Esforço concentrado permite atendimento a mais bairros e regiões da cidade

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), mantém nas ruas o serviço de limpeza pública na cidade, com equipes espalhadas trabalhando em todos os períodos do dia. O esforço concentrado permite que todos os bairros e regiões do município sejam atendidos com limpeza, varrição, carpina, roçagem e recolhimento de entulhos.

“A administração pública pede encarecidamente à população para não jogar lixo nas ruas da nossa cidade. O lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos nas cidades, que entope bueiros e canalizações. Além disso, traz doenças. Contamos com apoio da população em mantermos, juntos, nossa cidade limpa. Lugar de lixo é no lixo”, disse o secretário da pasta, Cleberson Pacheco.

Na quarta-feira (16), as equipes trabalharam com mutirão de limpeza com roçagem, carpina, rastelagem. Na avenida Jorge Teixeira foram realizados os serviços de limpeza, recolhimento de material e recuperação de calçada, e ainda houve recolhimento de material na avenida Tiradentes. Já na avenida Rio Madeira e Lauro Sodré as equipes pintaram o meio-fio.

As equipes da Prefeitura estão dando uma atenção especial às praças, considerando que esses são lugares de grande importância para a comunidade. Várias praças foram e estão sendo limpas. Desta vez a limpeza foi feita na Praça CEU, no bairro JK. O mutirão de limpeza também aconteceu na avenida Imigrantes, uma limpeza mecanizada acontece no bairro Porto Cristo e recolhimento de material na Vila Teotônio. Na estrada do Nacional equipes fazem a recuperação de calçadas.

A Prefeitura segue diariamente com as equipes operando na limpeza e conservação de ruas, praças e logradouros públicos em diversos bairros da cidade e interior do município.

Texto: Rando Silva

Foto: Ivan Eduardo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO