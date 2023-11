SERVIÇOPrefeitura de Porto Velho realiza mutirão de limpeza na rua Daniela

Semusb pede que a população não descarte resíduos sólidos em locais impróprios

Seguindo com os esforços em manter a cidade limpa e organizada, a Prefeitura de Porto Velho realizou na última sexta-feira (17) uma operação de recolhimento de lixo e entulho em mais uma importante via da cidade. Desta vez o trabalho da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) esteve focado na rua Daniela, zona Leste da Capital.

A ação, que faz parte da rotina diária da secretaria, foi concentrada no bairro Três Marias. Devido a prática irregular de muitos populares, as margens da via estavam completamente tomadas por lixo, tornando-se criadouro de insetos, atraindo roedores e outros animais nocivos à saúde. Com isso, a Semusb realizou a limpeza completa e agora pede o apoio de toda a população na manutenção da limpeza do local.

Também na sexta-feira foram realizados mutirões de limpeza no bairro Escola de Polícia, no Parque da Cidade e nas avenidas Amazonas, Pinheiro Machado, Jatuarana e Duque de Caxias.

O apelo da Semusb é para que os munícipes não descartem resíduos sólidos em lugares impróprios, como terrenos baldios, margens de canais e em frente às suas casas, a fim de evitar o efeito nocivo do lixo, que resulta em doenças e prejuízos expressivos, tanto no âmbito ecológico quanto no social. Segundo o Departamento Técnico da Semusb, a penalidade para quem descarta lixo incorretamente é multa que varia de R$ 640,88 a R$ 8.011,00.

Caso o cidadão flagre o descarte irregular de lixo, pode entrar em contato com o disque denúncia através do número: 0800 647 1390. A Semusb enviará uma equipe para avaliar o local e identificar o infrator. A população também pode solicitar a limpeza de vias públicas, bem como a desobstrução de bueiros e galerias através do telefone: (69) 3901-3145.

