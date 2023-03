SERVIÇOS BÁSICOS – Avenidas e pontos comerciais da capital recebem mutirões de limpeza

População também pode solicitar serviços diretamente à Semusb

Com o início de mais uma semana, a Prefeitura de Porto Velho realiza diversos serviços de limpeza urbana em avenidas e pontos comerciais da capital. Equipes da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) se dividem em mutirões para realizar a limpeza em pontos fixos, roçagem e recolhimento de resíduos, nesta segunda-feira (13).

O Mercado do Pescado, a praça Madeira-Mamoré, a avenida Jorge Teixeira e o Trevo do Roque são os locais que recebem mutirões de limpeza. O serviço também é ofertado em pontos fixos como: Feira do Areal, Mercados do Peixe, do Pescado, do Pedacinho de Chão, do KM1 e Central, além das avenidas Farqhuar, Jatuarana, Dom Pedro II, Carlos Gomes, Amador dos Reis, Nações Unidas e Sete de Setembro.

Já as equipes de roçadores atuam em trechos da avenida Imigrantes, bem como na praça Madeira-Mamoré. O serviço de recolhimento acontece também na praça Madeira-Mamoré.

O objetivo das ações é evitar que o lixo descartado incorretamente comprometa a rede de drenagem, resultando em alagações no período chuvoso, além de manter a cidade limpa. A população pode solicitar os serviços de limpeza urbana, desobstrução de bueiros, entre outros através do e-mail [email protected].

MULTA

Quem faz o descarte incorreto de lixo, entulhos e quaisquer outros itens em locais inapropriados pode ser punido com multa que pode variar entre R$ 3 mil a R$ 10 mil. O telefone para denúncia é o 0800-647-1390. A ligação é gratuita.

