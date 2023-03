SERVIÇOS BÁSICOS – Bairros e vias da capital recebem serviços contínuos de limpeza urbana

Destaque vão para mercados de feira livre e vias comerciais

A Prefeitura de Porto Velho dá continuidade nesta segunda-feira (6) aos trabalhos de limpeza urbana em diversos pontos da capital.

As ações, executadas pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), chegaram ao condomínio popular Orgulho do Madeira, na rua da Beira, às margens da BR-364, e no Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM).

Além destes, os trabalhos também seguem em pontos fixos, como os locais de feira livre, a exemplo do Mercado Central, Mercado do KM1, Mercado do Pescado e vias comerciais, como as avenidas Jatuarana, José Amador dos Reis, Sete de Setembro, entre outras.

Outras vias também recebem, ao longo da semana, os serviços de roçagem e recolhimento de resíduos sólidos, como a avenida Imigrantes e rua Sucupira, na zona Sul. Já a avenida Prefeito Chiquilito Erse recebe o serviço de varredura ainda no período da manhã.

Na prática, toda a relação de serviços de limpeza urbana busca evitar o entupimento de bueiros e galerias com lixo descartado incorretamente nas vias. A prática ilegal ainda é a principal causa de alagação durante o período chuvoso.

É possível, ainda, solicitar a limpeza de bairros ou ruas pelo e-mail [email protected] ou no atendimento presencial na sede da Semusb, localizada na rua Aparício Moraes, nº 3186, bairro Industrial.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO