SERVIÇOS BÁSICOS – Prefeitura realiza limpeza e desobstrução de bueiros em diversos pontos de Porto Velho

Local faz parte do cronograma regular de limpeza urbana da capital

O Cemitério Santo Antônio, com uma extensão de 250 mil metros quadrados, sendo o maior de Porto Velho, faz parte do cronograma regular de limpeza urbana, que busca atender a capital e distritos.

Na última semana, para intensificar as ações de limpeza, um mutirão teve início nas áreas de uso comum do cemitério, como os caminhos de acesso aos túmulos, com a execução de serviços de roço, capinagem, raspagem, rastelagem e recolhimento do lixo.

Mas, com o desmoronamento de parte da estrada da comunidade de Santo Antônio, via principal de acesso ao cemitério, os serviços foram interrompidos nesta sexta-feira (27). “Nossa equipe estava atuando nessa frente de serviço desde a semana passada, mas ontem, por causa do ocorrido na estrada, tivemos que suspender a ação de limpeza. Os serviços devem retornar na segunda-feira”, informou Wellen Prestes, titular da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb).

De acordo com o que determina o Código de Posturas Urbanas do Município, a limpeza dos túmulos e sepulturas é de responsabilidade dos familiares que tem seu ente querido sepultado no local. “Nossos agentes estão em campo, atuando em diversas frentes, mas o apoio da população nessa manutenção é essencial. Descarte o lixo da forma correta e, quem tiver seu ente querido no cemitério, faça a limpeza regular dos túmulos e jazigos”, reforçou o secretário.

Prestes orienta, ainda, que a população contribua com o serviço dos agentes de limpeza, que trabalham diuturnamente para manter a cidade limpa.”Nossas equipes seguem com os serviços de limpeza em diversos pontos da cidade. Mas, com o período chuvoso, vemos a consequência do descarte irregular do lixo, além do mais, no caso do cemitério, o mato tende a crescer com mais rapidez, o que também dificulta a manutenção da limpeza”.

O Cemitério Santo Antônio está localizado no bairro Triângulo e é um dos mais antigos e o maior em atividade no estado de Rondônia. São mais de 95 mil sepulturas dentro dos 250 mil metros quadrados de extensão.

Texto: SMC

Fotos: Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO