Serviços de comunicação são restaurados após terceiro apagão em Gaza

Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam – 14/10/2023 A severa destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

Os serviços de comunicação estão sendo restaurados gradualmente na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (6), 15 horas após o local ter sofrido o terceiro apagão de comunicação desde o início da guerra, em 7 de outubro, após ataque surpresa do Hamas a Israel. As informações foram dadas por um importante fornecedor de telecomunicações e um grupo de defesa ao jornal Times of Israel.

De acordo com a empresa de comunicações palestina Paltel, os serviços, incluindo comunicações fixas, móveis e de Internet estão sendo restaurados gradualmente.

O Alp Toker, diretor do grupo de defesa da Internet NetBlocks.org, confirmou ao jornal israelense que a conexão de internet foi restaurada aos níveis anteriores à interrupção desse domingo (5). Segundo ele, no entanto, os serviços totais ainda continuam significamente abaixo dos níveis anteriores à guerra.

Na última quarta-feira (1º), Gaza também sofreu outro apagão de conexão depois de ficar desconectada do mundo durante o final de semana. Naquele dia, as empresas Palestine Telecommunications Company (Paltel) e JawwaL informaram que os serviços de comunicação e internet estavam completamente interrompidos devido a cortes “do lado israelense”.

Segundo a JawwaL, o corte se deu por “rotas internacionais anteriormente reconectadas terem sido novamente cortadas”.

Desde 7 de outubro, quando o Hamas deu início ao conflito, Israel tem feito contraofensivas na Faixa de Gaza com o objetivo de atingir alvos importantes do Hamas.

Além dos cortes de conexão, os ataques aéreos israelitas têm repetidamente visado hospitais, instalações geridas pela Organização das Nações Unidas (ONU), campos de refugiados, escolas, mesquitas e igrejas, resultando na morte de civis, segundo as autoridades de saúde locais.

Durante a madrugada desta segunda-feira (6), o Ministério da Saúde palestino divulgou que mais de 200 pessoas foram mortas em novos ataques aéreos israelenses em Gaza. Em comunicado, o ministério acrescentou que o número de mortos abrangeu apenas a Cidade de Gaza e a parte norte da Faixa de Gaza.

O Exército de Israel afirmou que atingiu 450 alvos do grupo armado palestino Hamas, entre combatentes, complexos militares, postos de observação, postos de lançamento de mísseis antitanque e túneis.

Fonte: Internacional