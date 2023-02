Serviços essenciais do programa “Rondônia Cidadã” contemplam população de Cujubim, neste final de semana

Os mais de 26 mil habitantes do município de Cujubim, a 220 quilômetros de Porto Velho, são os próximos beneficiários, no sábado (25) e domingo (26), dos serviços essenciais do programa “Rondônia Cidadã”, do Governo Estadual. Durante os dois dias, as equipes da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e de instituições parceiras atenderão ao público na Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa. Além da emissão de documentos, entre os serviços que serão oferecidos, estão os especializados para a mulher; como cadastro no programa “Mulher Protegida”, orientação jurídica, atendimento psicológico e informações para acesso a cursos profissionalizantes.

Criado em 2019 pelo Governo de Rondônia, por meio da Seas, o programa promoveu mais de 32 mil atendimentos. Na edição realizada no último fim de semana, a primeira do ano de 2023, foram 1.251 serviços prestados no Bairro JK, na zona Leste de Porto Velho. Moradores de vários bairros no entorno aproveitaram para serem beneficiados por um ou mais serviços disponibilizados, nos dois dias.

Foi o caso do servidor público federal, José Monteiro, que disse ter feito o teste de glicemia, verificação da pressão arterial e depois foi aparar a barba e cortar o cabelo. “Os serviços são muito importantes no sentido de dar acesso à população mais carente”, enfatizou, feliz pelo resultado dos testes de saúde.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha pontuou que, “com este programa estamos garantindo a cidadania, possibilitando com que muitas pessoas possam ser beneficiadas em pleno fim de semana, perto de suas casas, em um só local, sem precisar sair do trabalho ou deixar os afazeres de casa nos dias úteis. É o governo chegando mais perto do cidadão”, disse.

A secretária Luana Rocha observou que o programa conta com serviços essenciais, nas áreas de: cidadania, educação, prevenção, saúde, beleza, lazer, entre outros. “Além disso, trabalhamos com orientações sobre assuntos importantes, como meio ambiente, reciclagem, uso das tecnologias, nutrição, seguro desemprego, enfim, a cada edição tem uma programação diferente e novas parcerias são feitas com órgãos do Estado e outras instituições, conforme a necessidade das pessoas do município sede”, ressaltou.

Depois de Cujubim, será a vez a população de Rolim de Moura ser contemplada com os serviços, dias 11 e 12 de março.

Fonte: Governo RO