Serviços essenciais do Rondônia Cidadã chegam a Urupá neste fim de semana; em Cacaulândia foram mais de mil atendimentos

O programa estadual Rondônia Cidadã dá sequência às ações no próximo fim de semana, desta vez contemplando os mais de 11 mil moradores de Urupá, a 396 quilômetros de Porto Velho. Os serviços essenciais ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e instituições parceiras, serão disponibilizados no sábado (19) das 8h às 16h e no domingo (20) das 8h às 12h, na Escola Estadual Altamir Billys Soares, localizada na rua Carlos de Lima, n° 1729, Bairro Novo Horizonte.

Além da emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade ou Registro Geral (RG) para pessoas a partir dos 12 anos de idade; e 2ª via do CPF e do Título de Eleitor, o Rondônia Cidadã levará também para Urupá, assistência jurídica, corte de cabelo (somente no domingo), atendimento com clínico geral, dermatologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, bem como orientações em áreas específicas, como Seguro Desemprego, Cadastro Único – CadÚnico, cadastro no programa Geração Emprego, entrega de kits natalidade do programa Mamãe Cheguei, atividades de lazer para as crianças, entre outros serviços essenciais, ofertados geralmente nos dias úteis.

Para o governador Marcos Rocha, o programa idealizado pela Seas está consolidado como ação efetiva do Estado, e a cada edição realizada em um município diferente surgem novos parceiros, o que facilita o atendimento da demanda em diversas áreas, inclusive recreativa e educativa sobre o trânsito, que têm atraído muitas crianças para as escolas, enquanto os pais são atendidos. “Esta ação itinerante é muito importante porque todos os serviços ofertados levam em conta a necessidade e peculiaridade de cada município, que são pontuados pela Seas”, observou.

Com relação à segunda via do RG, as senhas são limitadas e, caso a pessoa não tenha registrado boletim de ocorrência de roubo ou furto, será paga uma taxa de R$ 162,79 (cento e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Na última edição do programa, nos dias 5 e 6, em Cacaulândia, foram realizados 1.210 atendimentos diversos, com procura pelos serviços sobre nutrição, eletrocardiograma e emissão de Passe Livre.

Lista de serviços que serão ofertados em Urupá.

Fonte: Governo RO