Serviços essenciais do “Rondônia Cidadã” serão ofertados neste fim de semana aos moradores de Costa Marques

Mutirão de atendimento à população pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Família – Deam, emissão e atualização do Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS, Passe Livre para idoso, pessoa com deficiência ou em tratamento de câncer; além da emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade – RG, entre outros serviços essenciais serão disponibilizados neste fim de semana pelo Governo de Rondônia para os moradores do município de Costa Marques, em mais uma edição do programa “Rondônia Cidadã”. O atendimento será feito no sábado (19), das 8h às 16h, e no domingo (20), das 8h às 15h, na Escola Estadual Angelina dos Anjos, na Rua Santa Cruz, 1541, Centro da cidade.

Na última edição realizada na Escola Estadual Governador Paulo Nunes Leal, na BR-364, quilômetro 14, na zona rural de Porto Velho, as equipes da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e de instituições parceiras realizaram 478 atendimentos diversos, sendo os mais procurados: a emissão de RG, Cadastro Único, foto 3×4 e solicitação da 2ª via da Certidão de Nascimento ou Casamento.

A ação idealizada pela Seas em 2019 já promoveu mais de 30 mil atendimentos em diversas áreas essenciais, que geralmente só são disponibilizados em dias úteis e em locais separados.

As três próximas edições serão realizadas no município de Porto Velho, dias 26 e 27 de novembro, 3 e 4 de dezembro e 10 e 11, encerrando as atividades do ano de 2022.

A maioria dos serviços ofertados está disponível no Tudo Aqui, a diferença é que no “Rondônia Cidadã” eles podem ser obtidos no fim de semana e em um único espaço.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM COSTA MARQUES:

Emissão 1ª e 2ª vias do RG; (a partir de 12 anos e mediante apresentação de documentação completa). Obs.: A 2ª via do RG é gratuita somente nos casos:

– pessoas acima de 60 anos.

– mediante apresentação de boletim de ocorrência de roubo ou furto.

– para pessoas advindas de outros estados.

Observação: Senhas Limitadas.

Emissão da 2ª via do CPF;

Atendimento Jurídico;

Atendimento direto ao Público, com abertura de processos – PROCON;

Cadastro na Plataforma Não me Perturbe;

Orientação jurídica nas relações de consumo;

Solicitação de Emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento/Casamento;

Passe Livre Estadual – Idoso, Deficiente e Pessoa em tratamento;

Passe Livre Federal;

Carteira de trabalho digital;

Consulta de RAIS;

Orientações referente ao seguro desemprego, entre outros;

Cadastro na Plataforma Geração Emprego;

2ª Via de Título;

Educação de Trânsito;

Orientações, Cadastros, inclusão e atualização do CAdÚnico;

Emissão e atualização Cartão do SUS;

Programa Mamãe Cheguei;

Serviços de Atendimento à mulher; e

Realização de mutirão de atendimento à população – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Família – DEAM.

Fonte: Governo RO