Serviços essenciais são mantidos; atividades nas repartições públicas do Estado retornam na quarta-feira, 3

Apenas serviços essenciais, como Saúde e Segurança Pública, funcionarão em regime de plantão

As repartições públicas do Governo de Rondônia terão atividades suspensas nos dias 1º e 2 de janeiro de 2024, período que corresponde ao feriado prolongado. As datas comemoram o dia da Confraternização Universal (1º), e o aniversário da instalação do estado de Rondônia, que este ano foi transferido para o dia 2.