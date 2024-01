Equipes da Sema iniciaram os trabalhos em uma nascente na rua das Laranjeiras, no bairro Castanheira

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), iniciou na sexta-feira (19) a manutenção e recuperação de uma nascente na rua das Laranjeiras, no bairro Castanheira.

As estratégias de preservação das nascentes devem englobar pontos básicos, como: controle da erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais de contenção, minimização de contaminação química e biológica, e evitar ao máximo as perdas de água através da transpiração das plantas, por meio da proteção do solo com a própria vegetação da área.

É o caso da recuperação de pastagens e reflorestamento. Seja em uma propriedade rural ou na cidade, uma das práticas mais eficientes no controle da erosão nas nascentes é o plantio de espécies nativas.

Roberval Duanel, Coordenador de Regularização Ambiental da Sema, explicou que, ao redor da nascente, foram plantadas 30 mudas de açaizeiro de touceira e sete mudas de bananeira, doadas pela Embrapa de Porto Velho.

“A Embrapa tem o Viveiro próprio de produção de mudas onde elas estão com estado de desenvolvimento muito bom, de tamanhos bem interessantes e bastante adequados para nós fazermos a utilização para área de plantio definitivo. Esta ação será dada continuidade nesta segunda-feira (22), e queremos plantar mais umas 20 mudas de bananeiras com mais 15 mudas de açaí. Além disso, vamos realizar serviços de limpeza ao longo do igarapé, com a retirada de lixos que foram jogados aqui”, destacou.

As nascentes têm importante papel ambiental: além de fornecerem água para os córregos e rios que abastecem toda a cidade, elas também são fonte de vida para outros organismos. Para que as nascentes continuem vivas, é necessário cuidar de seu entorno, considerado legalmente como uma Área de Preservação Permanente (APP).

A vegetação do entorno das nascentes tem a capacidade de minimizar os efeitos devastadores das enxurradas e os processos erosivos, purificar o ar, filtrar os poluentes e auxiliar na regulação do ciclo da água.

