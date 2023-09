SERVIÇOS GRATUITOSSábado Solidário é oportunidade para acesso à saúde e emissão de documentos

Evento acontece neste sábado (2) na Praça CEU

A população da zona Leste da capital receberá uma manhã de serviços gratuitos neste sábado (2), de 8h às 13h, na Praça CEU, bairro JK. O Sábado Solidário é uma oportunidade para realizar corte de cabelo, testes rápidos, vacinas, consultas médicas e com psicólogos, serviços jurídicos, emissão de RG, CadÚnico, Carteira do autista, Carteira do Idoso, entre outros.

O evento contará, ainda, com emissão de RG de forma extraordinária, fornecendo à população o serviço que está temporariamente suspenso no Sine Municipal, por conta da escassez de cédulas da carteira de identidade no fornecedor responsável, o Instituto de Identificação Civil Criminal (IICC). A emissão de RG será para pessoas acima de 12 anos, sendo a 1ª via gratuita e a segunda com a taxa de R$162,79.

As isenções da taxa da segunda via se dão em casos de roubo ou furto, mas será preciso apresentar o boletim de ocorrência; para maiores de 60 anos; ou se a pessoa for de outro Estado, mas mudará de número do RG; em caso de deficiência ou impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, mediante apresentação de laudo médico.

Os documentos necessários para emissão de RG são: certidão de nascimento, original e cópia ou Certidão de Casamento Civil. Em caso de viuvez ou divórcio, é necessário levar a Certidão de Casamento Averbada original e cópia; CPF (cópia); duas fotos 3×4, com camisa de cor escura e sem óculos, não podendo ser blusa branca ou listrada.

“Garantir a cidadania é um dos pilares da gestão do prefeito Hildon Chaves, por isso levamos o Sábado Solidário até as pessoas, auxiliando a resolver pendências, cuidar da saúde e também com momentos de lazer e bem-estar”, disse a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

Organizado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), evento tem a parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Sesc, Energisa, Instituto Moderno Educação, Associação Beradeiro, Instituto Mix e Defensoria Pública. O Sábado Solidário está em sua terceira edição em Porto Velho, promovendo assistência social, saúde, lazer e cidadania.

