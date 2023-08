SERVIÇOSAtividades do Projeto Rua de Lazer serão oferecidas durante o ‘Sábado Solidário’ no bairro JK

Projeto da Prefeitura vai atender a todos os bairros de Porto Velho

O programa PROLED, implantado pela gestão do prefeito Hildon Chaves e que tem como objetivo deixar Porto Velho com iluminação totalmente moderna e padronizada (LED), chegou ao bairro Mariana, na zona Leste da cidade, proporcionando mais tranquilidade aos moradores.

“Em breve Porto Velho estará com 100% de iluminação de LED. O Mariana é um dos bairros já contemplados, o que possibilita mais durabilidade, economia e garantia do serviço, bem como maior segurança para a população”, destacou o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Gustavo Beltrame, ao acompanhar os trabalhos.

Dona Cleonice, presidente da associação de moradores do Mariana, fez questão de falar com o presidente da Emdur para agradecer por mais esse benefício que o bairro recebeu. “Agradecemos o Dr. Hildon Chaves e a gestão do Gustavo também, que não deixa a gente na mão. Todas as vezes que a gente tem feito um pedido ele tem nos atendido. O bairro Mariana tem grande extensão. Tem a divisa com o São Francisco, a parte do meio, e depois da vala também é Mariana e está todo iluminado”, comentou a moradora.

Gustavo Beltrame informou que foram substituídos 915 pontos de luz no bairro Mariana. Ele também mencionou outros benefícios, como o asfaltamento de todas as ruas, construção de calçadas, meio-fio e sarjeta, entre outros, proporcionados aos moradores pela atual administração municipal.

20 MIL LUMINÁRIAS

Há poucos dias a Prefeitura também deixou o bairro São Francisco, ao lado do Mariana, 100% iluminado com luminárias de LED. No local foram substituídos 885 pontos de luz. Ao todo, 50 bairros de Porto Velho já foram contemplados, totalizando cerca de 20 mil luminárias de LED instaladas.

Texto: Augusto Soares

Foto: Emdur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO