SERVIÇOSine Municipal suspende emissão de RG

Evento visa capacitar os chefes imediatos e as gerências de RH para acolher servidores

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), promoveu na manhã desta terça-feira (29), na Escola do Legislativo, o evento “Saúde mental no Ambiente de Trabalho: prevenção, apoio e manejo em situações difíceis”, direcionado ao chefes imediatos e às gerências de Recursos Humanos, para que possam acessar informações que podem ser úteis para acolher e lidar com situações de servidores.

O secretário municipal adjunto da Semad, Basílio Leandro, a coordenadora de Saúde Ocupacional (CSO), Evanice dos Santos, o gerente da Divisão de Apoio Psicossocial, o psicólogo Lucas Emanuel, participaram da abertura do evento, que reuniu chefias e gerências de diversas secretarias e órgãos da administração municipal.

“Precisamos debater a saúde mental de maneira contínua, essa é a nossa orientação. O aumento de casos, no pós-pandemia, chama a atenção e é preciso enfrentarmos esse desafio. As chefias e gerências lidam diretamente com os servidores e que podem identificar alguma alteração no comportamento, na frequência do servidor e no desempenho. E vamos abordar a forma de lidar com essas questões”, explicou Leandro.

“A gente entende que é preciso ter o mínimo de informações para saber que melhores atitudes tomar, o que fazer, como encaminhar quando identificar um servidor que necessite de um amparo”, reforçou Lucas Emanuel.

O evento contou com três etapas: Saúde mental, com profissionais psicólogas da Semad; policiais militares que atuam como profissionais negociadores, abordando sobre surtos e crises suicidas, apresentando os protocolos de como lidar com esses casos; e por fim foram repassadas informações sobre como tratar administrativamente essas questões, para que as chefias imediatas e as gerências de RH desenvolvam melhor a sua atribuição, sabendo como agir.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO