SERVIÇOSPrefeitura participa de ação social com feira de adoção de pets e outros serviços

Evento acontece neste sábado, a partir das 8h, na Escola Jorge Vicente Salazar dos Santos

A Prefeitura de Porto Velho estará presente no evento ‘Coração em Ação’, realizado pela deputada estadual e primeira-dama do município, Ieda Chaves. A ação social acontece neste sábado (4), a partir das 8h, na Escola Jorge Vicente Salazar dos Santos, localizada na rua Jerônimo Santana, número 73, bairro Cohab. O evento terá a 7ª Feira de Adoção de Pets, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema). Além da Sema, outras secretarias participarão com a oferta de serviços à comunidade.

Estarão disponíveis para adoção cães e gatos de pequeno, médio e grande porte, que estão sob a tutela de ONGs cadastradas na Sema. A ação busca oferecer aos pets abandonados a oportunidade de encontrarem um lar. Para participar é simples e gratuito, o adotante precisa ser maior de 18 anos, apresentar RG e CPF. O Secretário da Sema, Robson Damasceno, lembra que qualquer pessoa de coração aberto pode fazer a adoção responsável e ainda concorrer a brindes. “Historicamente, as feiras costumam registrar uma média de 150 adoções. O tutor já sai com ração e com a garantia da castração do animal”, lembrou Robson.

Durante a feira, o prefeito Hildon Chaves fará a entrega do ‘Castramóvel’, um veículo modelo Sprinter 417 extra longo, todo preparado para a realização de procedimentos de esterilização cirúrgica de cães e gatos, como medida de controle reprodutivo de animais. Também será anunciada a empresa que vai gerenciar o castramóvel em Porto Velho e nos distritos.

PARTICIPAÇÕES DE OUTRAS SECRETARIAS

Facilitando o acesso da comunidade aos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também estará presente na ação social, com aferição de pressão e testes de glicemia, distribuição de preservativos, planejamento familiar, vacinação, atendimento médico com clínico geral, escovação e distribuição de kits de higiene dental, palestras sobre prevenção de câncer de mama, câncer do colo do útero e gravidez na adolescência.

Já a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes) estará presente com os projetos Rua de Lazer, que leva jogos e brincadeiras para a criançada e Viva Bem, com atividades físicas com acompanhamento profissional. Para contribuir, a Secretaria Municipal Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) levará ações educativas ao evento.

