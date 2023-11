SERVIÇOS Sine Itinerante levará atendimentos à Vila Dnit e distrito de Rio Pardo

Duas comunidades serão atendidas neste final de semana com as ações do Sine Itinerante

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), através do Sine Municipal de Porto Velho, oferece os serviços do Sine Itinerante neste sábado (2), das 8h às 13h, na Associação dos Moradores da Vila Dnit/Balsa.

Também no sábado e no domingo (3), o Sine Itinerante estará no distrito de Rio Pardo, em conjunto com a Tenda Família Cidadã, evento organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf).

O Sine Itinerante oferece uma série de serviços e acesso aos direitos fundamentais. Na Vila Dnit/Balsa, será ofertada a emissão de RG e também orientações sobre a Carteira de Trabalho. Serão oferecidas 30 senhas, sendo 12 preferências e 18 normais, numa parceria com a Associação dos Moradores da localidade.

RIO PARDO

Junto com o projeto Tenda Família Cidadã, em sua 29ª edição, no distrito de Rio Pardo, o Sine Itinerante estará presente nos dois dias de atividades, facilitando o acesso dos munícipes aos seus direitos e à cidadania. O evento acontecerá nos dias 2 e 3, na Escola Rio Pardo, no horário das 8h às 15h.

No Tenda Família Cidadã, são ofertados os serviços de emissão de Cadastro Único, atendimento às vítimas de violência doméstica, entrega de Mamãe Cheguei, emissão de Carteira do Idoso, emissão de Carteira do Autista, atendimento psicossocial, emissão de Id Jovem, vagas de cursos para jovens, vagas de cursos para mulheres, assessoria jurídica, entre outras ações.

Os moradores devem ficar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: certidão de casamento ou de união estável, RG e CPF, foto 3×4, comprovante de endereço, título de eleitor, carteira de trabalho e cartão de vacina.

SERVIÇO

Sábado (2)

Horário: das 8h às 13h

Local: Associação dos Moradores da Vila Dnit/Balsa

Sábado (2) e domingo (3)

Horário: das 8h às 15h

Local: Escola Rio Pardo, distrito de Rio Pardo

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO