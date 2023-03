Servidoras são homenageadas pela Assembleia Legislativa no Dia Internacional da Mulher

A Assembleia Legislativa de Rondônia prestou homenagem na manhã desta quarta-feira (8) a todas colaboradoras da Casa de Leis no Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente no dia 8 de março. A solenidade foi proposta pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso, presidida pela deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) e foi realizada no auditório Amizael Gomes da Silva.

O evento contou com a participação dos deputados estaduais Cláudia de Jesus (PT), Dra. Taíssa (PSC), Ieda Chaves (União Brasil), Laerte Gomes (PSD) e Luís do Hospital (MDB) além da juíza e 1ª vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, Fabíola Cristina Inocência.

Na abertura da homenagem, o deputado estadual Laerte Gomes, ressaltou a força da mulher no parlamento que conta com cinco representantes nesta legislatura. “Isso vai fortalecer as políticas públicas voltada às mulheres. Seja como mãe, mulher ou como deputada. A mulher é o alicerce de qualquer família”, destacou.

Em seguida, a deputada estadual Ieda Chaves levantou a preocupação com a violência contra a mulher. “Temos que evoluir muito nas políticas para as mulheres, pois ainda ser mulher é ainda sofrer uma situação de risco. Ela pode sair como quiser e não é não. Vamos lutar e falar para que possamos evoluir e garantir os mesmos direitos dos homens. Acreditem nos seus sonhos e no seu potencial, pois lugar de mulher é onde ela quer”, frisou.

De acordo com Fabíola Cristina Inocência, a luta das mulheres está promovendo conquistas com o passar dos anos. “São pequenos passos indo ao encontro das mulheres que fazem esta data ser tão especial para que possamos ter mais segurança e respeito visando um futuro melhor para toda sociedade”, ressaltou.

Para Cláudia de Jesus, a data é um dia de gratidão e de reflexão. “É um dia de repensar nossa sociedade, de confraternizar e transferir essa energia boa. Nós temos muitos espaços que precisamos ocupar. É uma questão de se empoderar defendendo que é direito nosso para que possamos lutar por nós mesmos. Hoje é um marco para saber como podemos contribuir para a redução da violência contra a mulher. A gente está aqui para fazer o bem e lutar por políticas públicas”, acrescentou.

Já a Dra. Taíssa frisou a importância da mulher no desenvolvimento da sociedade. “Hoje é um dia de gratidão a Deus pois, entre dois milhões de habitantes, ocupo o cargo como deputada na casa. Nós mulheres temos coisas importantes para a nossa vida como coragem, dedicação e somos prova de que somos capazes. Estou aqui para fazer a diferença. Ainda ontem aprovamos um projeto em que toda mulher com sedativo ou sem tem o direito de ter um acompanhante. Isso é fazer política pública para a mulher e nossa luta sempre vai continuar”, encerrou.

Ao final, as servidoras da Assembleia Legislativa de Rondônia foram homenageadas pela comissão.

Confira as imagens do evento aqui.

Vídeo em homenagem às servidoras da Assembleia

Vídeo “Mulheres na política”

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira ALE/RO