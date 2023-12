A deputada estadual Dra. Taíssa (PSC) marcou presença na comemoração alusiva à aprovação do projeto de lei que cria o Dia do Idoso em Rondônia. O evento foi realizado pelo Conselho Estadual dos Direitos dos Idosos, no sábado (9), na escola Getúlio Vargas, em Porto Velho.

A comemoração é uma forma de celebrar a aprovação do projeto de lei de autoria da deputada. O evento, ofereceu serviços essenciais, incluindo orientação jurídica, teste de glicemia, aferição de pressão, atendimento clínico geral, entre outros.

Ao expressar sua gratidão pelo convite, a parlamentar destacou o papel fundamental do presidente do Conselho, José Neves, e a colaboração dos outros membros. Essa parceria foi fundamental para a concretização do projeto. “Agradeço pelo convite para essa comemoração, estou muito feliz com aprovação do nosso projeto”, comentou.

Dia Estadual do Idoso

O projeto de lei ordinária que institui o dia 25 de novembro como o “Dia Estadual do Idoso” em Rondônia é uma iniciativa da deputada que não apenas reconhece a importância da população idosa, mas também busca criar um espaço dedicado a celebrar e garantir os direitos dessa parcela significativa da sociedade.

Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria parlamentar

Foto: Gabriele Faustino / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO