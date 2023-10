Servidores da Educação recebem laços cor de rosa e orientações sobre a prevenção contra câncer de mama e de colo de útero

Nesta quinta-feira (5), no prédio Guaporé, iniciou as ações da campanha “Outubro Rosa” para os servidores da Secretaria de Estado da Educação – Seduc com a entrega de panfletos e laços cor de rosa, símbolo internacional da luta contra o câncer de mama. O objetivo é conscientizar as mulheres para a importância de adotar medidas preventivas. A ação é realizada pelo Governo de Rondônia.

Anualmente servidores da Gerência de Saúde Ocupacional – GSO da Seduc, desenvolvem campanhas seguindo as agendas de saúde voltadas para o cuidado do trabalhador. E no “Outubro Rosa” é dada uma atenção maior, em razão dos índices altos de câncer de mama e de colo de útero, algumas das principais causas de morte por câncer em mulheres.

Segundo a Psicóloga, Elizete Gonçalves, trata-se de um problema sério de saúde pública, que inclusive, já existem casos de professoras que descobriram o câncer durante a realização da campanha. “A ideia é sensibilizar os servidores e o lacinho é um chamamento público. Quem utiliza está dizendo socialmente que se compromete com o próprio cuidado, a prevenção e que faz parte da campanha dessa mensagem”, comentou.

De acordo com a psicóloga e gerente da GSO, Sirlei Barros, o “Outubro Rosa” é uma campanha importante para despertar a conscientização das mulheres. “É fundamental que elas façam o autoexame e realizem a prevenção e o nosso papel é facilitar esse acesso”, destacou.

Depois desta ação inicial, a equipe participou de um Podcast da Mediação Tecnológica discutindo temas sobre a saúde da mulher educadora.

CARRETA DO HOSPITAL DO AMOR

Nos dias 9 e 10 de outubro, a Seduc, em parceria com Hospital de Amor, que tem sede em Porto Velho vai trazer a unidade móvel (carreta) ao estacionamento do Palácio Rio Madeira para atender mulheres com exames de mamografia e Papanicolau (exame que detecta câncer de colo de útero).

Para garantir o atendimento, as mulheres já fizeram um pré-cadastro com entrega de documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde. A previsão é atender 200 a 300 mulheres, servidoras ou da comunidade local.

Também haverá a possibilidade de atendimento por encaixe nestes dois dias, caso restem vagas não preenchidas. O objetivo é realizar a identificação precoce de algum câncer, garantindo uma maior chance de cura.

CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES

Mamografia:

Ter idade entre 40 e 69 anos;

Não estar grávida;

Não ter realizado mamografia em serviço público a menos de um ano.

Papanicolau (preventivo):

Ter idade entre 25 a 64 anos (somente essa faixa etária será atendida);

Não poderá já ter diagnóstico de câncer de útero e estar em tratamento;

Não estar em atraso menstrual;

Não ter realizado ducha vaginal a menos de 2 dias;

Ter terminado a menstruação a pelo menos 3 dias;

Não usar pomada vaginal a pelo menos 2 dias;

Não ter tido relação sexual a menos de 2 dias.

Fonte: Governo RO