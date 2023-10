Servidores da segurança pública participam do Curso de Unidades Especializada de Fronteiras

Rondônia faz fronteira exclusiva com a Bolívia, são 1.342 quilômetros, que passam dentro de nove municípios, e próximo a outros 16 que estão localizados na faixa de 150 quilômetros a partir da fronteira, totalizando uma população fronteiriça de aproximadamente 500 mil pessoas. Visando a segurança, o Governo do Estado em parceria com Secretaria Nacional de Segurança Pública – Senasp, deu inicio na ultima terça feira 17 de outubro em Porto Velho, a 15ª edição nacional do Curso de Unidades Especializadas de Fronteiras.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, a primeira edição foi realizada em 2013 na cidade de Guajará Mirim, dentro do projeto de Estratégia Nacional de Segurança Pública – Enafron, sob a coordenação da Senasp. Desde então, já foram realizadas 13 edições deste curso no Estado, visando preparar os profissionais lotados nas unidades da faixa de fronteira, totalizando 505 profissionais especializados.

Para governador do Estado, Marcos Rocha, a capacitação vai fortalecer a prevenção, o controle e a repressão dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira, proporcionando segurança pública aos cidadãos.

Segundo o secretário de segurança pública, Felipe Vital, o treinamento é essencial para garantir que todos os agentes estejam equipados com as mesmas habilidades e conhecimentos necessários para realizarem suas funções de maneira eficaz.

CURSO

O curso possui carga horária de 104 horas-aula e tem como objetivo, capacitar os profissionais de segurança pública no combate à criminalidade frente as diversas especificidades que envolvem as regiões fronteiriças, através das unidades especializadas de fronteira.

O curso é dividido em módulos: Teórico, prático e teórico/prático, que visa proporcionar aos discentes o aprimoramento nas disciplinas de gestão de informação em segurança pública; técnicas de entrevista; procedimentos frente à ocorrências fronteiriças; georreferenciamento aplicado à segurança pública; identificação veicular e principais fraudes associadas; atendimento pré-hospitalar tático; tiro policial e táticas de confrontos armados.

Fonte: Governo RO