Servidores do DER recebem treinamento em saúde e segurança do trabalho, em Ji-Paraná

A engenheira Jacqueline Eudóxio, chefe do Núcleo de Segurança do Trabalho – NST do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, esteve na terça-feira (7), em Ji-Paraná, ministrando um treinamento aos servidores da 8ª Residência Regional e Usina de Asfalto do órgão, com o objetivo de orientar tecnicamente as equipes de trabalho sobre prevenção de acidentes e aspectos laborais que impactam na saúde dos trabalhadores.

Foram esclarecidos temas como: Segurança em Obras; Manutenção dos Maquinários; Funcionamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – Cipa; Medidas de Prevenção de Acidentes; Necessidade de Divulgação e de Capacitação dos Servidores com Relação à Segurança do Trabalho.

O DER tem em seu quadro, cerca de 1400 servidores, lotados na Capital e nos municípios, executando os mais diversos serviços. Para o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes existe toda uma engrenagem com muitas coordenadorias, gerências, repartições envolvidas com gente trabalhando, “por isso o bem-estar e a segurança de todos é indispensável. Precisamos que os trabalhadores da base voltem para casa em segurança ao final do dia”.

Segundo destacado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, o treinamento é importante para garantir maior segurança ao servidor. “Os treinamentos de segurança são fundamentais para orientar os servidores para que possam executar as atividades que apresentam risco de forma segura “, reforça.

O treinamento foi uma solicitação da direção-geral do DER, com vistas a reduzir ao máximo os acidentes de trabalho, principalmente nas frentes de serviços. Segundo a engenheira Jacqueline Eudóxio, o canteiro de obras é um lugar propício aos acidentes e as orientações são alertas, acerca dos possíveis riscos no período de execução dos serviços. “Após ser conscientizado, o servidor precisa fazer a sua parte, seguindo sempre os procedimentos aqui apresentados, para que a prevenção ocorra na prática”, destacou a chefe do Núcleo de Segurança do Trabalho do Departamento.

O treinamento em saúde e segurança do trabalho e a atualização do curso dos membros das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, seguirão um cronograma para atender a todos os servidores das 15 Residências e 6 Usinas de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem.

Fonte: Governo RO