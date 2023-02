Servidores do Idaron

O deputado estadual, Dr. Luís do Hospital (MDB), esteve nesta segunda-feira (13), na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON), onde participou de uma reunião de alinhamento com os supervisores e diretoria da instituição, nas dependências do SEBRAE, em Ariquemes, com a finalidade de tratar de assuntos técnicos, administrativos e financeiros, relacionados ao exercício de 2023.

O parlamentar é presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural (CAPR), e foi convidado pelo presidente da agência, Dr. Júlio Peres, para participar da abertura do evento. Na ocasião, o deputado tomou conhecimento dos temas discutidos na reunião e colocou seu mandato à disposição da agência, que, segundo ele, presta um serviço de alta relevância aos produtores rurais do estado de Rondônia.

Além do presidente Júlio Peres, estavam presentes o diretor executivo Licerio Magalhães; o diretor técnico Valter Cartaxo e a diretora administrativa financeira Ana Poquiviqui.

A reunião, que contou com a presença de representantes de vários municípios, oportunizou a abordagem de inúmeros temas, por exemplo, a definição de metas regionais e o trabalho a ser executado até o final de 2023.

Texto e foto: Assessoria parlamentar