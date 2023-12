Servidores estaduais recebem parcela do décimo terceiro na sexta-feira, 8

Será injetada na economia do Estado, a quantia de R$ 257.492.168,13 (duzentos e cinquenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e oito reais e treze centavos) entre pagamentos diretos e indiretos. A parcela do décimo terceiro vai ser depositada, nesta sexta-feira (8), na conta de 56.212 servidores estaduais, gerando um aquecimento na economia rondoniense, principalmente no setor comercial.

A injeção de recursos aumenta o poder de compra das pessoas, pois consequentemente elas têm a possibilidade de quitar as suas contas, comprar no comercio local, consumir mais serviços, o que ajuda na circulação do dinheiro e na movimentação econômica.

De acordo com o governador Marcos Rocha o pagamento em dia é também um compromisso deste governo. “Estamos mantendo firme o nosso propósito de cumprir o calendário de pagamentos, e sempre que possível, também pagamos antes do previsto. Inclusive, mantendo a preocupação com o bem-estar dos servidores o pagamento de dezembro sairá antes do natal, no dia 22 de dezembro”, salientou.

Mantendo o princípio de manter o equilíbrio fiscal e as contas em dia, pelo quarto ano consecutivo, Rondônia recebeu nota máxima na avaliação realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Essa avaliação se refere a capacidade de pagamentos (Capag) dos estados, e Rondônia recebeu a nota A mais uma vez. A Capag leva em consideração três quesitos para analisar o equilíbrio fiscal dos estados: poupança corrente, liquidez e endividamento dos entes federados.

Fonte: Governo RO