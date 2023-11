Servidores, personalidades e jovens advogados são homenageados nos 40 anos do Poder Legislativo

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou na manhã desta quinta-feira (23) a sessão solene em homenagem as personalidades culturais e esportivas, servidores mais antigos e membros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, o qual foi aprovado por meio do requerimento 651/2023, indicado pelo presidente da Casa de Leis, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota). A solenidade ocorreu no plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, da Casa de Leis. A abertura do evento contou com a apresentação do coral “Vozes do Legislativo” em conjunto com a Banda da Polícia Militar.

Em seguida, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) abriu os trabalhos na sessão solene destacando a importância de cada personalidade em contribuir com a história de Rondônia. “Ao longo dessa semana, estamos homenageando nossa Carta Magna pelos 40 anos e é por meio dela foram estabelecidos nossos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Este momento serve para valorizar as pessoas que construíram e constroem o nosso estado, fazendo esse reconhecimento aos pioneiros do nosso estado seja na área cultural, esportiva, dos nossos servidores da Casa e da nossa advocacia rondoniense”, frisou o parlamentar.

O deputado estadual Delegado Lucas (PP) ressaltou o momento de homenagens em meio aos 40 anos da promulgação da Constituição Estadual. “Gostaria de parabenizar o deputado Marcelo Cruz por estender as homenagens aos nossos servidores que também são constituintes em nossa Casa de Leis que são ativos até os dias atuais. Nessa semana, a Assembleia celebra à importância do Poder Legislativo e quero compartilhar esse fato com o povo rondoniense, pois é um fato de grande alegria e sabemos que daqui há outros 40 anos todos estarão nos registros históricos dessa Casa de Leis”, acrescentou.

De acordo com o presidente da OAB/RO, Márcio Melo Nogueira, a atual legislatura tem reconhecido o trabalho das pessoas que contribuíram com a história do Estado. “A Assembleia não pode ser uma fábrica de leis e que cospe regulamentos. Em todas as vezes que venho a este plenário, eu vejo nossa gente sendo reconhecida e deixo meus elogios ao presidente Marcelo Cruz por reconhecer a nossa cidadania, pois existe um número expressivo de profissionais que dedicaram uma vida de preparação para transformar vidas que é isso que a advocacia faz. Os jovens advogados têm dedicado seus talentos e seus maiores esforços para cumprir o que foi estabelecido pelos deputados constituintes. É um momento de reconhecimento pelo trabalho, mas também um incentivo para continuar garantindo a cidadania a nossa população”, afirmou.

O advogado-geral da Alero, Fadrício Santos, recordou o trabalho desempenhado pelos antigos servidores da Assembleia assim como também dos jovens advogados que exercem a cidadania da população. “Nosso Parlamento tem comemorado a promulgação da nossa constituição estadual nesta semana, mas também é preciso lembrar o trabalho que os servidores contribuíram para fazer a vontade do povo de Rondônia. Além disso, é essencial se destacar o trabalho feito por nossa OAB/RO, que desempenha ações em defesa da cidadania e da própria constituição estadual. Parabéns ao presidente Marcelo Cruz pela sensibilidade que tem apresentado a nossa advocacia prestando essa homenagem e também aos nossos advogados. Hoje a ALE homenageia mais de 200 jovens advogados e isso é fruto do trabalho, do empenho e sua aproximação com esses jovens para demonstrar a todo parlamento a importância da advocacia jovem”, explanou.

O deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota) parabenizou todos os homenageados desta quinta-feira. “Tenho um respeito imenso a esta casa e a todos os servidores por isso que estamos homenageando vocês. Agradeço a vocês por servirem não só a Assembleia, mas também ao estado de Rondônia. As personalidades homenageadas projetam o nosso estado além das nossas divisas e fronteira. Em Rondônia tem pessoas que tem o dom e o talento, por isso precisamos investir mais na cultura e no esporte para projetar o nome do nosso Estado. Somos um estado abençoado e temos que valorizar o povo da nossa terra”, ressaltou.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler), Mirin Luiz de Brito, valorizou a importância do destaque aos servidores da Assembleia. “É um momento ímpar e agradeço ao presidente Marcelo Cruz por valorizar nossos servidores pois é daqui que tiramos nosso sustento. Minhas palavras vão para os 25 servidores antigos que representam todos os demais servidores desta Casa. Nós honramos o nosso poder legislativo, trabalhamos de coração aberto, pois temos aqui 24 deputados que trabalham para este estado funcionar”, afirmou.

O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) pontuou que a homenagem sela a importância das personalidades na história de Rondônia. “Se estamos nesse patamar com um parlamento forte e respeitado são por conta dos nossos servidores, principalmente daqueles que estão aqui há 40 anos desde o início da construção do Parlamento. As personalidades homenageadas são pessoas que levam o nome do nosso estado, mostrando a cultura e o que tem de bom em nosso estado. Além disso, a Comissão da Jovem Advocacia é um futuro bem preparado, bem organizado e com a OAB/RO muito sendo bem representada. É através do povo que essa Casa tem sua sustentação que são seus pilares mais importantes”, acrescentou.

A presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB/RO, Vitória Jeovana da Silva Uchôa, exaltou o momento em nome da advocacia rondoniense. “Agradeço o nosso deputado Marcelo Cruz que nos ajudou a criar o dia da Jovem Advocacia e hoje nos presenteia com esta homenagem. Reunimos com grande alegria nossa jovem advocacia e exaltamos o espírito vibrante de Rondônia na construção de um futuro mais promissor. Que essa homenagem seja um lembrete que somos unidos para um propósito maior, trilhando um caminho de excelência. Viva a advocacia, viva a jovem advocacia de Rondônia”, explanou.

O representante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO), Igor Habib, utilizou a tribuna para ressaltar a ação da Assembleia em meio às comemorações dos 40 anos do Poder Legislativo. “Parabenizo os servidores dessa Casa, vocês estão fazendo o trabalho por todos nós assim como agradeço ao deputado Marcelo Cruz que tem feito um trabalho excelente e isso pode ser evidenciado pela condução do deputado Laerte Gomes à presidência do Parlamento Amazônico, demonstrando a importância dos nossos parlamentares. Finalizo dando os parabéns aos jovens advogados e ao deputado Marcelo Cruz pela sensibilidade e por ser um parceiro da nossa advocacia”, disse.

A ex-deputada Odaísa Fernandes relembrou o trabalho desempenhado por servidores que integraram a Casa de Leis desde o início do Poder Legislativo. “Tudo o que fiz como deputada foi por conta desses baluartes da Assembleia Legislativa, que se desdobravam dia e noite naquela época. Deus nos deu essa vontade, essa determinação em ajudar as pessoas de um modo geral. Tudo isso é a dedicação e o respeito que temos que ter um com o outro. Quero parabenizar todos os presentes que estão sendo homenageados e, em especial, vocês funcionários da Assembleia que merecem todo o meu elogio, pois valorizar o ser humano é agradar a Deus”, encerrou.

Em seguida, o presidente da OAB/RO realizou a entrega de homenagem ao presidente Marcelo Cruz pela valorização da advocacia rondoniense. Em seguida, o parlamentar convidou os demais deputados para a entrega de uma moeda comemorativa alusiva aos 40 anos da promulgação da Constituição do Estado de Rondônia a cada servidor. Foram homenageados os seguintes colaboradores: Ana Aparecida Hernandez Gomes, Antônio Cuellar da Silva, Carlos de Lavor e Souza, Damião de Oliveira Figueira, Emerson Lima Santos, Francisco Carlos Almeida Lemos, Helga de Medeiros Chaves, Ivete Martins dos Santos, Janete Costa Coelho Lara, Leandro Vicente Lopes, Liliane Martins de Melo, Marcos Antônio Grutzmacher, Marcus Aurélio Costa Silva Bahia, Maria da Conceição Florêncio de Queiroz, Maria da Luz Santos, Maria das Dores Ferreira Moreira Reis, Mário Alves da Mata, Marivete Fontenele de Melo, Mirin Luiz de Brito, Neide Nascimento e Castro Santos, Regina Célia de Almeida El Rafhi, Robison Luz da Silva, Sandro Francisco Cabral de Brito, Selma Rodrigues Guerra e Zamyrton Guimarães da Rocha.

Na sequência foram homenageados: Agrael de Jesus Pereira (artista); Angella Schilling (artista plástica), Cleberson de Figueiredo (produtor visual), Cleyanne Alves (psicóloga), Diogo Barros Sabião (chef), Edina Costa (artista plástica), Elizeu Braga (poeta), Gabrielle Custódio Junqueira (cantora e compositora), João Fernando Martins do Nascimento Júnior (atleta paralímpico), Juraci Oliveira Campo Júnior (produtor de audiovisual rondoniense), Maicon Roberto Ramon Souza (triatleta), Marcela Fernandes Bonfim (fotógrafa), Rômulo da Silva Crispin (judoca) e Walelasoetxaige Paiter Suruí, Txai Suruí (indígena).

Em seguida, foi realizada a entrega de título honorífico de honra ao mérito a Júlio Gonçalves Barbosa. Logo após foi concedida a entrega de moeda comemorativa pelo destaque e premiação do Concurso Concafé 2023, na região do Madeira Mamoré, entre eles: os agricultores Feliciano Schulz e Rogenia Scheila Schulz.

Ao final, foram entregues votos de louvor à Comissão da Jovem Advocacia da OAB Rondônia, dentre eles: Vitória Jovana da Silva Uchôa (presidente), Hiago Bastos Trindade (vice-presidente), Leonardo Costa Lima (vice-presidente), Naara da Silva Melo (secretária geral), Jonathan Willian Melo da Costa (secretário adjunto), Marcus Vinícius Infante (diretor de projetos), Lucas Mário Motta de Oliveira (diretor de interiorização) e Glenda dos Santos Baptista (diretora de projetos). Além disso também foram entregues 235 votos de louvor a membros que integram à comissão.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO