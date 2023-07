Sesau abre inscrições para Oficina sobre Saúde Reprodutiva que será realizada dia 4 de agosto

As apresentações teatrais e de danças continuam neste sábado (29), durante o 2º dia do Evento Cultural, promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer, e que será realizado no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. Em sua 5ª edição, o Evento Cultural está com várias atrações a serem prestigiadas pelo público, que pode comparecer ao Teatro e levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado para comunidades carentes da Capital. As performances terão início a partir das 16h.

CIDADANIA

Durante o Evento Cultural, serão ofertados serviços para o público que estará prestigiando as apresentações, tais como:

Aferição de pressão arterial;

Orientações em saúde;

Exames laboratoriais;

Escuta ativa;

Orientações com psicólogo;

Ginástica laboral.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DESTE SÁBADO, 28

16h: Espetáculo “Era uma vez na cidade de Porto Velho”, Escola Bárbara Takase;

16h50: Mostra de dança do Projeto Estrelinha – Prof. Eliseu;

17h40: Espetáculo de dança “Palco – Onde a Magia Acontece”, da Associação São Tiago Maior;

18h20: Espetáculo “Suíte do Balé La Bayadère”, do Ballet Rita Nascimento;

18h55: Mostra de dança da Escola de Ballet e Artes – EBA;

19h45: Espetáculo “Fragmentos: Dançar é despir a alma”, do Centro de Movimento Primeiro Ato;

20h35: Mostra de dança, poesia e teatro com o elenco Funcer;

21h20: Espetáculo “Todas as Tribos”, com o Núcleo Christina Pontes de Danças.

A partir de domingo (30), a programação do Evento Cultural passará a abranger outras unidades, como o Museu da Memória Rondoniense – MERO, onde haverá programação para o público a partir das 9h, com o “Domingo no Museu”, e às 16h terá continuidade das apresentações no Teatro Palácio das Artes.

DOMINGO, 30/7 – TEATRO ESTADUAL PALÁCIO DAS ARTES:

16h: Mostra de dança da Escola Ballet Joni Falcão;

16h50: Espetáculo “Sonhos de Luz”, do Studio de Dança Bruna Aurora;

17h30: Mostra de dança do Grand Gauté Studio;

18h20: Mostra de dança do Ballet Sapiens;

19h10: Mostra de dança do Grupo Ariane Tonon;

20h: Espetáculo de dança “Porto Velho, meu Dengo”, do Grupo Giselle Medeiros;

20h50: Espetáculo de dança “Sonhos”, do Ballet Marcelo Cândia;

21h40: Espetáculo “25 de dança e tradição”, da Companhia de Dança Yaporanga.

Fonte: Governo RO