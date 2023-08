Sesau alerta sobre a importância da prevenção às doenças respiratórias neste período do ano

A Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, alerta à população acerca das doenças respiratórias durante o período de estiagem e queimadas quanto aos cuidados e onde buscar atendimento, com o intuito de prevenir contra doenças respiratórias, principalmente de pessoas alérgicas e mais suscetíveis. No mês de julho, foram registradas 88 entradas de casos de crianças com problemas respiratórios no Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD, dentre eles: 23 casos de bronquite, 21 de asma e 44 pacientes com falta de ar.

A infectologista do Hospital Infantil Cosme e Damião, Antonieta Machado, destacou maneiras de prevenção. “Durante essa época mais quente do ano, com maior incidência de queimadas, os cuidados devem ser redobrados com as crianças e idosos, com boa hidratação para manter a temperatura do corpo adequada, ambientes limpos evitando a propagação de poeira, assim, impedindo crises de sinusite, bronquite e asma”, afirmou.

Em caso de sintomas como tosse persistente e esforço para fazer atividades rotineiras básicas, é recomendável procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência. O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, ressaltou a importância dos cuidados da população. “Essa época do ano é muito propícia ao surgimento das doenças respiratórias em crianças e idosos. Continuamos trabalhando no tratamento dos pacientes nas unidades, e contamos com a colaboração e os cuidados da população para que realizem as medidas preventivas”, disse.

PREVENÇÃO

Evitar recintos fechados com muitas aglomerações;

Evitar ambientes com fumaça e poeira;

Consumir muita água, manter a hidratação do corpo;

Alimentação balanceada e exercícios físicos;

Fonte: Governo RO